Второй сезон "Ван Пис" получил 100% на Rotten Tomatoes: третий — выйдет "максимально скоро"

Второй сезон «Ван Пис», который транслируется на Netflix с начала недели, получил идеальные отзывы от критиков и зрителей. Продолжение официально в работе и выйдет в «максимально сжатые сроки».





На данный момент на Rotten Tomatoes второй сезон «Ван Пис» удерживает рейтинг в 100% от критиков (26 рецензий) и 96% от зрителей (1000+ отзывов). В рецензиях говорят, что это именно тот стандарт, которому должны соответствовать «все будущие адаптации манги».

«Ван Пис» является живой сериальной адаптацией одноименной манги 1997 года Еичиро Оды. В центре сюжета находится разноцветная команда «добрых» пиратов, которых возглавляет Монки Д.Луффи — парень, получивший способность растягивать свое тело как резину после поедания дьявольского плода. Во втором сезоне главные герои отправились на Гранд Лайн, где посетят странные острова, завербуют новых союзников и поборются с врагами.





Интересно, что у создателей «Ван Пис» планы на продолжение довольно масштабные: 12 сезонов, учитывая большой объем исходного материала. Манга Оды содержит более 1080 разделов, где только для первого сезона из 8 эпизодов адаптировали около 100. Проблема в том, что этим планам может помешать «старение» уже и так не детского актерского состава, поэтому, по крайней мере третий сезон, планируют выпустить в «максимально сжатые сроки».

«Есть определенное время, которое мы должны потратить на постпродакшн. Нам нужно добавить в шоу многое, хотя мы применяем немало практических эффектов. Однако все стремятся двигаться в максимально возможном темпе. Именно это мы и делаем», — рассказала в интервью Collider Эмили Рад, сыгравшая экс-воровку, а ныне штурмана Пиратов Соломенной Шляпы Нами.

Актер, играющий мастера рукопашного боя и повара Санджи, Тез Скайлар добавляет, что команда испытывает «невероятное давление» относительно того, чтобы сезоны выходили как можно чаще.

Официальной информации о дате выхода третьего сезона «Ван Пис» пока нет, за исключением того, что производство началось в Южной Африке еще в ноябре 2025 года.