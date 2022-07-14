Проект Apple Project Titan требует $1 млрд в год, но годится лишь для демо-видео, а в реальной дорожной обстановке страдает от проблем – сотрудники программы

Проект Apple Project Titan по созданию самоуправляемых автомобилей на протяжении всей своей 8-летней истории сталкивается с неудачами и вынужден доказывать руководству свою перспективность. Так утверждают около двух десятков человек, работающих над программой и хорошо осведомлённые об успехах и неудачах проекта.

Напомним, идея Apple состоит в том, чтобы создать самоуправляемый автомобиль без рулевого колеса и педалей, который сможет самостоятельно двигаться, не полагаюсь на подробные трёхмерные карты, и ориентироваться в дорожной обстановке. В августе 2021 года несколько прототипов самоуправляемых автомобилей Apple (модифицированные внедорожники Lexus) отправились в поездку протяжённостью 40 миль (около 64 км). Их сопровождали дроны, чтобы обеспечить съёмку автомобилей в красивой местности. Отредактированное видео было предназначено для показа руководству Apple (в том числе генеральному директору Тиму Куку), чтобы продемонстрировать, что дела в проекте Apple Project Titan идут хорошо.

Видеодемонстрация имела определённый успех. В ней была показана способность автомобилей двигаться, не нуждаясь в трёхмерных дорожных картах высокого разрешения. Но в более приближенной к реальности обстановке у самоуправляемых автомобилей Apple по-прежнему наблюдаются проблемы. Речь идёт о наездах на бордюры, несоблюдении полосы движения при пересечении перекрёстка и других сложностях. А ранее в этом году испытательный автомобиль чуть не сбил бегуна, который переходил улицу и имел преимущественное право движения.

Как утверждают люди, работающие над проектом, эти проблемы вызваны «постоянно меняющимися целями», сменой ключевых сотрудников и руководителей. К тому же, проект страдает от некоторого позёрства. Отмечается, что инженеры «тратят драгоценное время на постановку демонстраций» на известных маршрутах (как в случае съёмки видео для руководства), доказывая, что технология работает. Но проблема состоит в том, что она работает лишь в определённых местах и маршрутах, а не повсеместно.

Также сообщается, что высшее руководство компании скептически относится к проекту в целом, который расходует более миллиарда долларов в год на исследования и разработки. Источники сообщают, что склонность Кука дистанцироваться от разработки продуктов и нежелание посещать офисы Project Titan вредят программе, а нежелание Кука заняться массовым производством расстроило руководителей проекта. Сообщается, что глава разработки программного обеспечения Крейг Федериги также скептически относится к проекту.

Источник: appleinsider