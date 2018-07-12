Проекты Loon и Wing, созданные в Google X, стали отдельными компаниями в составе Alphabet

Холдинг Alphabet объявил о том, что два его проекта, Loon и Wing, разрабатываемые в лаборатории X (ранее Google X), становятся самостоятельными компаниями в его составе. Они присоединятся к другим бывшим X-проектам, тоже уже «выпускникам», таким как Waymo, Chronicle и Verily.

Несмотря на то, что официальный статус проектов изменился, их задачи останутся прежними. Loon продолжит работу над созданием стратосферных шаров для раздачи интернета, сотрудничая с сотовыми операторами по всему миру. Wing будет заниматься разработкой системы управления полётами дронов для доставки грузов и в других целях, а также созданием платформы управления трафиком для безопасного перемещения в небе беспилотных летательных аппаратов.

Как ни странно, в Alphabet не рассказали о каких-либо изменениях в развитии этих двух проектов, но судя по всему, в компании довольны результатами, учитывая внутренние продвижения. Исполнительным директором Loon назначен Аластер Вестгарт (Alastair Westgarth), возглавивший проект в марте прошлого года. Главой компании Wing станет прежний руководитель проекта Джеймс Райан Берджесс (James Ryan Burgess).

В блоге X уже шутят, на что обратить внимание и куда потратить освободившиеся ресурсы: на роботов и машинное обучение, оптическую связь в космосе или очки Google Glass.

Источник: blog.x.company