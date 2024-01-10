Профсоюз актеров SAG-AFTRA заключил сделку с Replica Studios — для лицензирования ИИ-дубляжа в видеоиграх

Сделка позволит игровым студиям использовать «цифровые версии» голосов актеров по их предварительному согласию.

Исполнительный директор SAG-AFTRA Дункан Крабтри-Айрланд сказал, что условия договоренности включают в себя договор на использование искусственного интеллекта для создания цифровых копий голоса, а также требования по их дальнейшему безопасному хранению.

«Это эволюционный шаг вперед. Технологию ИИ мы не можем заблокировать или остановить», — добавил он.

Искусственный интеллект стал одной из главных причин, побудивших сценаристов, а впоследствии и актеров выйти на страйки в Голливуде в 2023 году. В конце концов, SAG-AFTRA заключила сделку с крупными студиями, которая установила требования по использованию ИИ для копирования образов актеров. Соглашение не запрещало студиям создавать с помощью технологии «синтетических» актеров, не похожих на реальных исполнителей.

Сейчас SAG-AFTRA ведет подобные переговоры с коалицией крупных студий видеоигр и уже проголосовала за разрешение на страйки. Крабтри-Айрланд сказал, что соглашение с Replica Studios может помочь стимулировать эти дискуссии:

«Надеюсь, что компании, занимающиеся видеоиграми, воспримут это как толчок в переговорах».

Replica Studios запустила свою платформу искусственного интеллекта в 2019 году, и начала продавать сгенерированные ИИ и «этически лицензированные» голоса из своей библиотеки разработчикам видеоигр. В прошлом году компания анонсировала новую итерацию «умных NPC» — неигровых персонажей, которые могут использовать OpenAI или другие языковые модели для взаимодействия с игроками.

Крабтри-Айрланд также заявил, что сделка с Replica Studios откроет новые возможности трудоустройства для актеров дубляжа, которые хотят лицензировать свой голос для использования в видеоиграх.

Соглашение касается только «цифровых копий» — использования искусственного интеллекта для воспроизведения голоса исполнителя, живого или мертвого; и не распространяется на обучение ИИ для создания синтетических записей.

Источник: Variety

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