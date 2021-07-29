Программа бета-тестирования One UI 4.0 для Galaxy S21 может стартовать уже в сентябре
Компания Samsung вчера опубликовала анонс старта программы бета-тестирования фирменной оболочки One UI 4.0 для смартфонов линейки Galaxy S21. И несмотря на то, что запись вскоре была удалена, она может свидетельствовать о скором начале тестирования новой прошивки, основанной на Android 12.
One UI 4 Beta，coming soon！https://t.co/o9APXTxFNV pic.twitter.com/V0wK6ceICL
— Ice universe (@UniverseIce) July 28, 2021
Ресурс Sammobile сообщает, что Samsung начнет распространять обновление для бета-тестировщиков в сентябре. В первую волну попадут модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В октябре тестовую прошивку получат владельцы смартфонов линейки Galaxy S20. А вот стабильную версию One UI 4.0 стоит ждать ближе к декабрю.
Зарегистрироваться в программе бета-тестирования новых версий оболочки One UI можно в приложении Samsung Members.
Источник: Sammobile