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Программист сделал игру Sid Meier’s Civilization в… Microsoft Excel

Программист сделал игру Sid Meier’s Civilization в… Microsoft Excel

Программист сделал игру Sid Meier’s Civilization в… Microsoft Excel


Находчивый фанат классической «Цивилизации» перенёс первую часть стратегии Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в Microsoft Excel. Проект под названием [CELL]IVIZATION был создан всего за неделю пользователем с ником s0lly в рамках конкурса среди программистов OLC CodeJam 2019. Темой мероприятия было «разрушение», поэтому Excel-версия Civilization подходит очень точно. Единственный способ победить в этой игре – уничтожить другие фракции.

[CELL]IVIZATION запускается в Microsoft Excel и имеет основные черты оригинальной стратегии, включая поддержку двух игроков, возможность перемещения юнитов и создания нескольких типов юнитов, каждый из которых имеет свою статистику. И конечно же, какая «Цивилизация» без тумана войны. Здесь тоже он присутствует. По сравнению с оригиналом механика игры в Excel сильно упрощена, но автор обещает развивать проект, если люди захотят чего-то большего.

Если у вас есть желание вновь пережить славные времена культовых стратегий прошлого, но теперь в виде электронных таблиц, можете загрузить игру с сайта разработчика.

Источник: Egadget

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