Программист сделал игру Sid Meier’s Civilization в… Microsoft Excel





Находчивый фанат классической «Цивилизации» перенёс первую часть стратегии Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в Microsoft Excel. Проект под названием [CELL]IVIZATION был создан всего за неделю пользователем с ником s0lly в рамках конкурса среди программистов OLC CodeJam 2019. Темой мероприятия было «разрушение», поэтому Excel-версия Civilization подходит очень точно. Единственный способ победить в этой игре – уничтожить другие фракции.

[CELL]IVIZATION запускается в Microsoft Excel и имеет основные черты оригинальной стратегии, включая поддержку двух игроков, возможность перемещения юнитов и создания нескольких типов юнитов, каждый из которых имеет свою статистику. И конечно же, какая «Цивилизация» без тумана войны. Здесь тоже он присутствует. По сравнению с оригиналом механика игры в Excel сильно упрощена, но автор обещает развивать проект, если люди захотят чего-то большего.

Если у вас есть желание вновь пережить славные времена культовых стратегий прошлого, но теперь в виде электронных таблиц, можете загрузить игру с сайта разработчика.

Источник: Egadget