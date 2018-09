Программное обновление Tesla Autopilot 9 активирует функцию автомобильного видеорегистратора для встроенных камер

Обновлённая аппаратная платформа Tesla Autopilot предусматривает использование восьми камер, расположенных по всему автомобилю. По задумке производителя, все эти камеры будут использоваться для обеспечения полной автономности транспортных средств. Но помимо этой основной функции они могут использоваться и для другой цели – в качестве встроенного в автомобиль видеорегистратора.

Good news on this front. Tesla engineering rallied & this will be part of V9. Going through final testing now.

— Elon Musk (@elonmusk) 17 сентября 2018 г.