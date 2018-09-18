Программное обновление Tesla Autopilot 9 активирует функцию автомобильного видеорегистратора для встроенных камер

Обновлённая аппаратная платформа Tesla Autopilot предусматривает использование восьми камер, расположенных по всему автомобилю. По задумке производителя, все эти камеры будут использоваться для обеспечения полной автономности транспортных средств. Но помимо этой основной функции они могут использоваться и для другой цели – в качестве встроенного в автомобиль видеорегистратора.

Good news on this front. Tesla engineering rallied & this will be part of V9. Going through final testing now. — Elon Musk (@elonmusk) 17 сентября 2018 г.

Tesla уже некоторое время работает над этой функцией, и теперь она наконец готова представить её общественности. Об этом заявил глава компании Илон Маск в сервисе микроблогов Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей. Маск заявил, что владельцы электромобилей Tesla смогут использовать встроенные камеры в качестве видеорегистратора после выхода обновления Autopilot версии 9. В настоящее время функция находится на финальном этапе тестирования. С выпуском обновления Autopilot 9 функция видеорегистратора будет доступна в режиме бета-версии, а в версии Autopilot 9.1 планируется представить улучшенную и доработанную версию этой функции.

Ранее Tesla уже использовала данные с установленных камер для проведения расследований в случае аварий и других инцидентов с участием своих электромобилей.

Источник: Engadget