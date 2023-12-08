Программы, в которых искусственный интеллект «раздевает» женщин на фото, получили бешеную популярность — 24 млн пользователей в сентябре

По данным аналитической компании Graphika, сервисы активно используют соцсети для рекламы — в частности, X и Reddit, где количество их ссылок возросло на 2400% с начала года.

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Только в сентябре 2023-го сервисами, где искусственный интеллект «раздевает» людей (чаще всего женщин) на фото, воспользовались около 24 млн человек. Чаще всего фото берут из социальных сетей и распространяют без согласия их владельцев.

В одном из объявлений на X текст предполагал, что искусственный интеллект создаст фото с обнаженным телом, а затем клиент может прислать его человеку, который и был на нем изображен, тем самым подстрекая к потенциальному шантажу. Некоторые сервисы также отображаются как спонсируемый контент на YouTube, и один из них выводится первым при поиске по слову «nudify».

Представитель Google заявил, что YouTube не разрешает рекламу, «содержащую откровенный сексуальный контент». Ни X, ни Reddit не ответили на запросы о комментариях от Bloomberg.

«Мы видим, как все чаще это делают обычные люди с обычными целями», — сказала Ева Гальперин, директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation. «Мы видим это среди старшеклассников и студентов».

В то же время даже если жертвы узнают о несанкционированном использовании своего изображения, трудно заставить правоохранительные органы провести расследование или отыскать средства для судебного иска, считает Гальперин.

В США пока нет закона, который бы обезопасил взрослых людей от порнодипфейков, хотя правительство запрещает создание таких изображений для несовершеннолетних. В ноябре детский психиатр из Северной Каролины был приговорен к 40 годам тюрьмы за использование программ для раздевания на фото своих пациентов.

TikTok тем временем заблокировал ключевое слово «undress» — популярный поисковый термин, связанный с сервисами, и предупреждает всех, кто ввел запрос, что оно «может быть связано с поведением или контентом, нарушающим правила платформы». Meta также начала блокировать ключевые слова, связанные с поиском приложений для раздевания. Впрочем, обе компании также не предоставили комментариев.

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Источник: Bloomberg