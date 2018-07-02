У Snapdragon 855 производительность в многопоточном тесте Geekbench даже выше, чем у Apple A12

Пользователь Reddit обнаружил на одном из японских технологических сайтов изображение с результатами тестирования в Geekbench неизвестного смартфона Sony, скрывающегося под модельным номером H8526. Находка примечательна тем, что основой устройству служит пока еще не представленная SoC Snapdragon 855, которая до этого момента в бенчмарках замечена не была.

Итак, в однопоточном режиме результат тестирования составил 3033 баллов, а в многопоточном устройство и вовсе набрало впечатляющие 10992. То есть, производительность Snapdragon 855 в многопоточном тесте Geekbench даже выше, чем у SoC Apple A12, которая послужит основой следующих моделей смартфонов Apple iPhone. Последняя, как мы сегодня узнали, набирает 4673 и 10912 баллов соответственно. Результат Snapdragon 855 становится еще интереснее, если вспомнить, что нынешняя флагманская SoC Snapdragon 845 набирает примерно 2500 и 9000 баллов соответственно (показатели могут меняться в зависимости от смартфона), тогда как результат нынешнего лидера рейтинга iPhone 8 Plus составляет 4219 баллов в однопоточном тесте и 10184 — в многопоточном тесте. То есть, Snapdragon 855, которая станет первой 7-нанометровой SoC производителя (и к тому же получит двухгигабитный модем Snapdragon X24 LTE), показывает более высокий прирост производительности, чем новая SoC Apple A12. По крайней мере, если судить по первым синтетическим результатам. Как обычно, не стоит забывать, что речь о разных программных платформах.

Предыдущие данные указывали на то, что первым смартфоном с SoC Snapdragon 855 станет Samsung Galaxy S10 или Galaxy X, если верить слухам о переименовании линейки.

Возвращаясь к Sony H8526, протестированное устройство оснащалось 8 ГБ ОЗУ (сейчас у серийных моделей этого бренда максимальный объем ОЗУ достигает 6 ГБ) и работало под управлением операционной системы Android 9.0 P. Что это будет за смартфон, пока совершенно неясно. Модели линейки Sony Xperia XZ2 имеют модельные номера от H81XX до H83XX. Можно было бы предположить, что это либо Sony Xperia XZ3, либо XZ3 Premium, но первый ранее был замечен под модельным номером H8416, а второй – под номером H8616. Немного настораживает буква H в обозначении, указывающая на выход в этом году, хотя H8526 – это явно модель 2019 года. Определенную тень сомнений также бросает отсутствие этого результата на самом сайте Geekbench. Иными словами, изображения вполне может быть подделкой и к нему стоит относиться с изрядной долей скептицизма.

Источник: gizmochina