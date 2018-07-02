Обновленный iPhone X (2018) засветился в базе результатов Geekbench с быстрым процессором Apple A12 и 4 ГБ ОЗУ

В базе данных бенчмарка Geekbench начали появляться первые результаты тестирования смартфонов Apple iPhone 2018-го модельного года. Судя по техническим параметрам, смартфон с кодовым обозначением iPhone 11,2 скорее всего представляет собой обновленную премиальную модель iPhone X.

Новинка получила шестиядерный процессор Apple A12 (D321AP) с рабочей частотой 2,49 ГГц, кэшем L1 на 128 КБ и оперативной памятью объемом 4 ГБ. Для сравнения, предшественник Apple A11 отличался рабочей частотой 2,39 ГГц, кэшем L1 всего на 32 КБ и объемом ОЗУ 3 ГБ. Текущая модель iPhone X определяется как iPhone 10,3 / iPhone 10,6 с аппаратной платформой Apple A11 (D22AP / D221AP).

Результаты нового iPhone в процессорном бенчмарке Geekbench не поражают воображение на фоне его предшественника, однако наверняка ближе к релизу Apple оптимизирует программное и аппаратное обеспечение надлежащим образом и прирост производительности станет более заметным. А вот графическая часть процессора Apple A12 показала себя заметно лучше даже в текущих услвоиях — 21691 балла против 15005 у Apple A11.

Напомним, что по слухам осенью компания Apple представит обновленную линейку смартфонов, которая будет включать улучшенную модель текущего iPhone X в том же 5,8-дюймовом формфакторе, более крупную 6,5-дюймовую модель iPhone X Plus (обе с OLED-матрицами), а также сравнительно бюджетный iPhone 9 с 6,1-дюймовой IPS-матрицей. Ожидается, что пара iPhone X / X Plus получит самую продвинутую начинку, но все три модели будут выполнены в новом безрамочном дизайне без кнопки на передней панели и с системой визуального распознавания владельца Face ID.

Источник: Gizmochina