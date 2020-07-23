Производство нового Tesla Roadster начнется в ближайшие 12-18 месяцев

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Во время конференц-звонка после отчета Tesla (компания впервые получила прибыль четвертый квартал подряд) Илон Маск после длительной паузы вспомнил о Tesla Roadster — представляя обновленный спорткар Tesla Roadster в 2017 году, производитель оговаривал, что автомобиль выйдет на рынок в 2020 году.

Публично Tesla не сообщала о переносе сроков, но в прошлом году Маск заявил, что выпуск Tesla Roadster может быть отложен, поскольку спорткар не является приоритетным, а в начале этого года намекнул, что новый Roadster задержится до 2022 года, поскольку первым на очереди стоит бронепикап Cybertruck, чей выпуск намечен на 2021 год.

На отчете для инвесторов глава Tesla подтвердил предварительные планы по Tesla Roadster — компания рассчитывает приступить к выпуску автомобилей в ближайшие 12-18 месяцев. Производство этой модели будет осуществляться в Калифорнии.

«Только представьте следующие 12–18 месяцев, у нас будет три новых завода. Строительство Giga Berlin продвигается хорошо, на подходе Cybertruck, Semi, Roadster и Full Self-Driving. Есть столько всего, о чем нам не терпится рассказать. И вместить все это в этом звонке действительно очень сложно». Илон Маск, основатель и глава Tesla

Таки образом, Tesla Roadster станет на конвейер где-то в середине-конце 2021 года — примерно в то же время Tesla планирует выпустить новый Cybertruck, который, как мы сегодня узнали, будет производиться на новом заводе компании в Техасе.

На презентации Tesla Roadster в 2017 году были озвучены следующие спецификации:

разгон до 100 км/ч за 1,9 с (позже объявили о даунгрейде до 2,1 с);

максимальная скорость в 400 км/ч;

аккумуляторная батарея на 200 кВт*ч и запас хода не менее 1000 км на одном заряде;

цена от $200 тыс.

Также Илон Маск рассказывал про пакет опций с ракетными технологиями SpaceX — установка с баками высокого давления для еще большего ускорения.