Илон Маск «замедлил» Tesla Roadster — разгон до 60 миль/ч займет 2,1 секунды, а не 1,9 секунды, как было обещано ранее

Илон Маск в очередной раз высказался в Twitter, однако в отличие от предыдущих обещаний, новые данные способны расстроить потенциальных покупателей гиперкара Tesla Roadster.

Глава Tesla решил уточнить, что время разгона этой модели от 0 до 60 миль/ч составит 2,1 секунды, хотя в момент презентации обещал, что тот же параметр будет равен 1,9 секунды. Он уточнил, что 2,1 секунды до отметки 60 миль/ч будет разгоняться базовая версия Tesla Roadster, а более высокую динамику покажет версия с пакетом улучшений SpaceX (который позволит этой Tesla «летать»).

Интересно, что на официальном сайте по-прежнему указана отметка в 1,9 секунды, причем без уточнений, о какой конкретно версии идет речь.

Ранее Илон Маск специально уточнял, что «разгон до сотни за 1,9 сек — это уровень базовой версии Tesla Roadster, любители скорости получат еще более быстрый пакет улучшений на основе ракетных технологий SpaceX».

Теоретически небольшая путаница возможна с разными определениями «сотни» — в странах с метрической системой это 0-100 км/ч, а в США — 0-60 миль/ч, что немного меньше (60 миль/ч = 96,5 км/ч). В любом случае, Илон Маск ранее явно указывал менее «выгодный» для себя диапазон 0-100 км/ч и результат 1,9 секунды:

Should clarify that this is the base model performance. There will be a special option package that takes it to the next level.

— Elon Musk (@elonmusk) 19 ноября 2017 г.