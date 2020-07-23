Tesla впервые получила прибыль четвертый квартал подряд и объявила о строительстве нового завода в Техасе, где будут выпускать бронепикап Cybertruck, тягач Semi и другие модели





В ночь на 23 июля Tesla отчиталась о финансовых результатах второго квартала 2020 финансового года — знаменитый американский производитель электромобилей превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших убыток, и впервые в истории завершил четвертый квартал подряд с прибылью, несмотря на COVID-19 и полуторамесячный простой главного завода во Фримонте. Еще важнее — Tesla объявила о строительстве следующего завода в США и он, как и ожидалось, расположится в Остине, штат Техас. Более того, строительство начнется уже на этой неделе. Выбрали из отчета и конференц-звонка с инвесторами самое главное.

За трехмесячный период с апреля по июнь Tesla выручила $6,036 млрд. Это всего на 1% больше, чем в предыдущем квартале, и на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Общая валовая маржа достигла 21%, что соответствует росту и в годовом (на 649 базисных пунктов), и в квартальном выражении (на 37 базисных пунктов); операционная прибыль составила $1,267 млрд. Это на 38% больше, чем было в том же периоде год назад, и на 3% превышает показатель за первый квартал 2020 года. Операционные расходы сократились до $940 млн. Из них на НИОКР было потрачено $279 млн против $324 млн годом и кварталом ранее.

Доля основного бизнеса Tesla Automotive увеличилась до 85,8% в совокупной выручке — $5,179 млрд, что соответствует росту на 1% в квартальном выражении и падению на 4% — в годовом. Валовая маржа автомобильного бизнеса, выступающая важным индикатором для инвесторов, составила 25,4% против 25,5% кварталом ранее и 18,9% в прошлом году. Вообще по итогам квартала почти все направления бизнеса Tesla сумели нарастить выручку, кроме сервисов. Так, выручка направления систем производства и хранения энергии Tesla Energy (солнечные батареи и аккумуляторы) за год выросла с $208 до $268 млн. По плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем Tesla Energy должно по выручке догнать Tesla Automotive. Сервисы принесли $487 млн против $605 млн годом ранее.

Как уже было сказано выше, Tesla завершила финансовый квартал с чистой прибылью — $104 млн ($451 млн если считать не по GAAP) против $408 млн чистого убытка год назад и скромных $16 млн в первом квартале 2020 года. Во втором квартале Tesla продала так называемых ZEV-кредитов (zero-emission vehicle) на рекордную суму в $428 млн. Напомним, это «чистые» дотации от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы (нормы выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год). Законодательство ЕС допускает «объединение» автопарков разных производителей и компании, которые не вписываются в норму, могут избегать крупных штрафов, выкупая квоты у тех, кто выпускает экологические авто с избытком. Это четвертый прибыльный квартал подряд и восьмой прибыльный квартал в истории компании. Теперь Tesla будет включена в рейтинг 500 крупнейших компаний США S&P500. Вполне вероятно, что 2020 год станет первым прибыльным годом для Tesla.

Свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, составил $418 млн, а объем денежных средств и их эквивалентов на конец года достиг $8,6 млрд, увеличившись на $535 млн.

За второй квартал 2020 года Tesla выпустила суммарно 82 272 автомобилей и доставила покупателям 90 891 машин. Но отчет о поставках автомобилей мы детально изучили еще в начале месяца, так что отдельно останавливаться на этом не будем. Главное — план по поставкам автомобилей на весь 2020 год остается прежним — 500 тыс. машин. Сейчас Tesla устанавливает дополнительное оборудование на заводе во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новейшую Model Y), чтобы увеличить объемы выпуска Model 3 и Model Y с прежних 400 тыс. до 500 тыс. автомобилей в год.

Наладка второго цеха Phase 2 по сборке Model Y на шанхайской Gigafactory 3 (после ее введения в 2021 году мощностью предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров) и строительство немецкого завода Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге — поставка первых немецких Model Y запланировано на 2021 год — идет очень быстрыми темпами. Ниже в галерее собраны фотографии, демонстрирующие степень готовности предприятий; одно из изображений — недавний рендер Gigafactory 4.

Отгрузка электрогрузовиков Tesla Semi тоже начнется в 2021 году.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 2035 штук (рост на 28%), а количество точек подключения — до 18 100 штук (рост на 30%). По поводу трех станций быстрой зарядки Supercharger, которые должны были появиться в Украине еще в первом квартале, обновлений нет.

Парк автомобилей Tesla Mobile Service вырос на 18% — до 769 машин. Уровень запасов готовых автомобилей на конец второго квартала 2020 года немного понизился — запасов есть на 17 дней продаж.

Новый завод Tesla Gigafactory в Техасе

Следующий завод Tesla Gigafactory 5 расположится в Остине, штат Техас. На этом заводе будет осуществляться производство электрических бронепикапов Cybertruck, объем предзаказов на которые, если верить недавним оценкам аналитиков, уже превысил 650 тыс. штук. Еще там будут производиться кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi.

Недавно Tesla получила налоговые льготы на десятки миллионов долларов как в округе Техас, где будет построен завод, так и в местном школьном округе. Tesla также рассматривала Талсу, штат Оклахома, и на конференц-звонке Маск заявил, что Tesla в будущем «хорошо подумает» об этом варианте при планировании будущих проектов.

Tesla приобрела для строительства завода земельный участок площадью 8,5 км2 неподалеку (в восточном направлении) от международного аэропорта Остин Бергстром. Tesla планирует нанять до 5000 рабочих со средней зарплатой в $47 147 и от $35 000 — на самых низких должностях. Компания инвестирует минимум $1 млрд, планирует построить фабрику площадью от 0,37 до 0,46 км2.

Ресурс The Verge приводит несколько фотографий местности:

«По сути, это будет экологический рай. Птицы на деревьях, бабочки, рыба в ручье», — так охарактеризовал завод глава Tesla Илон Маск.

Обновления, связанные с направлением Autopilot, являющимся приоритетным для Tesla мы решили выделить в отдельную новость.

Источник: Tesla