Sony показала окончательный дизайн гарнитуры PlayStation VR2 и контроллеров PS VR2 Sense

Sony весьма неожиданно показала VR-гарнитуру PlayStation VR2 — качественные рендеры, позволяющие разглядеть финальный дизайн устройства и контроллеров, опубликовали в официальном блоге PlayStation.

Дизайн PlayStation VR2

По сравнению с первым поколением конструкцию слегка обновили и улучшили — визуально новая модель выглядит аккуратнее и компактнее оригинала. Новая модель выделяется более эргономической и сбалансированной конструкцией — и подойдет для людей с разным размером головы, заверяет производитель. Также второе поколение сохранило регулируемое оголовье и мягкие накладки для равномерного распределения давления на верхнюю часть головы пользователя. Также осталась возможность регулировать расстояние между очками и глазами (устройством будет комфортно пользоваться даже в очках) и разъем для подключения внешних стереонаушников.

Среди ключевых улучшений конструкции PlayStation VR2 — колесико для настройки межзрачкового расстояния (индивидуальная настройка расстояния между центрами зрачков для получения более резкого изображения), новый встроенный вибромотор для улучшенной тактильной отдачи и новая система вентиляции воздуха.

Дизайн выдержан в общей стилистике продуктов семейства PS5. Спереди и сзади поверхность PS VR2 текстурирована — она усыпана тысячами символов с кнопок контроллеров DualShock и DualSense: кругами, квадратами, крестиками и треугольниками. На первых изображениях показана только белая версия гарнитуры. Но, вероятно, будут и другие цвета, по аналогии с геймпадами DualSense и съемными боковыми панелями.

Новое поколение PS VR будет подключаться к PS5 посредством всего одного кабеля, а контроллеры — беспроводные. Подробнее о ключевых особенностях и возможностях контроллеров для PS VR2 — в отдельной заметке на сайте.

Особенности и характеристики PlayStation VR2

Характеристики PlayStation VR2 раскрыли еще в январе на CES 2022. Гарнитура оснащается OLED-дисплеем разрешением 4K (на самом деле даже немного больше — 2000х2040 точек на каждый глаз) с поддержкой HDR, углом поля зрения 110° (на 10° больше, чем у оригинальной PS VR) и частотой обновления 90/120 Гц. Устройство поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание движений глаз и «фовеальный рендеринг» (foveated rendering) Только изображения в центре поля зрения пользователя отрисовывается в максимальном качестве, а остальное размывается по мере приближения к периферии, что позволяет максимально эффективно использоваться вычислительные ресурсы..

Сроки выхода и цена PS VR2

Когда выйдет PS VR2 и сколько будет стоить по-прежнему неизвестно. Ранее Bloomberg писал, что Sony планирует выпустить гарнитуру в период рождественских праздников 2022 года, но нам еще предстоит получить официальное подтверждение.