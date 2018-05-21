Prometheus та Ukraine Global Scholars запускають безкоштовний онлайн-курс «Як вступити до найкращих західних шкіл та університетів»

Prometheus та Ukraine Global Scholars відкривають реєстрацію на безкоштовний онлайн-курс «Як вступити до найкращих західних шкіл та університетів». Курс створений благодійним фондом Ukraine Global Scholars за підтримки «Київстар» та надає всім охочим доступ до унікального досвіду. Від випускників Гарварда та Стенфорда слухачі дізнаються, як вступити в провідні світові школи та університети, одержати повну стипендію на навчання, а також отримають заряд натхнення для повернення в Україну від українців, які вже пройшли цей шлях.

Благодійний фонд Ukraine Global Scholars, заснований українцями — випускниками провідних університетів світу, з 2015 року допоміг десяткам українських школярів вступити до найкращих шкіл та коледжів США за повної фінансової підтримки з боку цих навчальних закладів. Лише за три роки фіналісти фонду здобули стипендій на понад 7 мільйонів доларів.

«Ми впевнені, що нове покоління українців, яке отримає освіту в найпрестижніших західних школах та університетах і повернеться в Україну, зробить важливий внесок в розбудову країни», — додає Юлія Сичікова, співзасновниця Ukraine Global Scholars.

На курсі слухачі дізнаються про принципи відбору студентів до престижних шкіл та університетів США, як правильно обрати навчальний заклад, довідаються про стратегії вступу, на яких аспектах своєї біографії варто робити акцент при підготовці заявки, як якісно підготувати пакет документів (мотиваційні та рекомендаційні листи, резюме) та як отримати фінансову допомогу на навчання. Онлайн-курс містить відеоісторії про особистий досвід вступу до провідних освітніх закладів світу успішних українців, які навчалися в престижних західних університетах і повернулися в Україну.

Серед них – президент «Київстар» і головний виконавчий директор Бізнес Одиниці «Євразія VEON» Петро Чернишов, голова правління «Укргазвидобування» Олег Прохоренко, засновник стипендіальної програми для українців у Стенфордському університеті Олександр Акіменко, народні депутатки Ольга Бєлькова та Наталія Кацер-Бучковська.

«Освіта за кордоном й досі вважається привілеєм для дітей із заможних українських родин. Задача нашого онлайн-курсу — розвіяти цей стереотип. Є безліч освітніх можливостей за кордоном, за які не обов’язково платити гроші. Багато країн із потужною економікою, серед яких Китай, Японія, Південна Корея десятиліття тому зрозуміли цінність західної освіти для відбудови розвиненої країни й надають тисячам своїх студентів можливості для навчання за кордоном на державному рівні. Без жодної державної підтримки ми намагаємося реалізувати подібну програму в Україні», — вважає Михайло Лемеш, співзасновник Ukraine Global Scholars.

За оцінкою співзасновника Prometheus Івана Примаченко проект зможе в найближчі роки допомогти принаймні 1000 українцям вступити до провідних західних шкіл та університетів.

Джерело: Prometheus