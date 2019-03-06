Prometheus запустил обновленный курс «Основы программирования CS50 2019» и оффлайн-хабы для обсуждения студентами сложных моментов с менторами

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Украинская образовательная платформа Prometheus открыла доступ к обновленному курсу «CS50: Основы программирования» (CS50: Introduction to Computer Science) от Гарвардского университета, который считается лучшим курсом для программистов-новичков в мире. Параллельно с запуском курса в украинских университетах стартовало изучение гарвардской программы в смешанном формате, также в Украине начнут работать оффлайн-хабы, которые помогут слушателям лучше освоить материалы и закрепить знания.

Напомним, что курс «Основы программирования CS50 2019» рассчитан как на новичков, так и на тех слушателей, которые уже имеют стартовый опыт в программировании.

По утверждению создателей, пройдя этот курс, слушатели получат:

Широкое и фундаментальное понимание информатики и программирования.

Поймут, как мыслить алгоритмически и эффективно решать задачи с помощью программирования.

Узнают, что такое абстракция, алгоритм, структуры данных, инкапсуляция, управление памятью, основы компьютерной безопасности, разработка программного обеспечения и веб-разработка.

Овладеют основам сразу нескольких языков программирования, в частности, C, Python и JavaScript, а также технологиям SQL, CSS и HTML.

Познакомятся с процессом разработки и презентации собственного проекта по программированию.

Для помощи в изучении материала «Prometheus» инициировал запуск оффлайн-хабов. Это такие места, где группа, которая проходит онлайн-курс, сможет собираться раз в неделю, чтобы обсудить сложные моменты с ментором. Свою помощь в открытии хабов (помещение и специалистов) уже предложили университеты в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Кривом Роге. Чтобы присоединиться к оффлайн-хабам, нужно заполнить онлайн-анкету.

Записаться на курс «CS50: Основы программирования» можно по следующей ссылке.

Источник: Prometheus