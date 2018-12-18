Prometheus открыл регистрацию на радикально обновленный онлайн-курс Гарвардского университета «CS50 Основы программирования»

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Украинская образовательная платформа Prometheus открыла регистрацию на радикально обновленную версию переведенного на украинский язык бесплатного онлайн-курса Гарвардского университета «CS50 Основы программирования».

Отметим, что курс «CS50 Основы программирования» Гарвардского университета считается лучшим курсом по основам программирования в мире. В 2015 году Йельский университет отказался от собственного вводного курса программирования для первокурсников в пользу использования «CS50». С 2016 года более 110 тысяч украинцев присоединились к изучению этого курса на платформе Prometheus, что сделало его самым популярным онлайн-курсом в Украине.

Над обновленным курсом работали лучшие переводчики Украины, чтобы каждый украинец смог пройти курс родном языке, а сам перевод стал возможным благодаря поддержке Фонда BrainBasket. Курс «CS50 Основы программирования» профессора Дэвида Малана был перезаписан в Гарварде осенью 2018 года. Произошло значительное переосмысление курса и обновления программы, например, появились лекции по языку программирования Python. Сейчас курс предлагает самую актуальную информацию об основах программирования.

Как и раньше, курс «CS50 Основы программирования» состоит из видеолекций преподавателей Гарварда и интерактивных задач, которые позволят закрепить полученные знания. Также для удобства коммуникации есть форум, на котором студенты имеют возможность задать вопросы преподавателям-консультантам и обмениваться мнениями друг с другом.

Значительный процент студентов, которые прослушали курс в 2016 году, использовали его, как старт для начала работы в IT-отрасли. В смешанном формате курс используют в ведущих университетах Украины — Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Национальном университете «Львовская политехника», Львовском национальном университете имени Ивана Франко и других.

Зарегистрироваться на курс можно по следующей ссылке.

Источник: Prometheus