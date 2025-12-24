IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на "старую" дату GTA 6

007 First Light о Джеймсе Бонде «подогрела место» бывшего релизного окна GTA 6. IO Interactive официально изменила дату выхода игры с конца марта на 27 мая 2026 года.

Изначально стелс-экшн должны были выпустить 27 марта на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК. Но студия решила перенести его всего на два месяца, чтобы лучше вписаться в календарь релизов. Новая дата почти совпадает с тем окном, которое раньше занимала GTA 6, пока Rockstar не отложила игру до ноября.

В IO Interactive говорят, что с их проектом все нормально. 007 First Light уже можно пройти полностью от начала до конца, но студия хочет больше ее отшлифовать. Разработчики объясняют, что эти два месяца уйдут на доработку ключевых вещей: экшна, шпионских механик, гаджетов, погонь и путешествий по миру.

Контекст здесь очевиден: после задержки GTA 6 на осень 2026 года весеннее окно стало значительно свободнее. Другие студии получили возможность «выдохнуть» и с меньшими рисками выпустить свой проект. Поэтому IO Interactive получила больше возможностей и решила воспользоваться ими, чтобы 007 First Light имела лучшие условия для старта.

Напомним, историю о становлении молодого Джеймса Бонда представили в начале июня 2025 года, после анонса с силуэтом под лучами света. О самой игре заговорили в 2020 году, но тогда под рабочим названием Project 007. В течение пяти лет почти не было подробностей и тем более скриншотов или геймплейных деталей. Уже после июня разработчики поделились, что в First Light появятся динамические миссии, а первый полноценный геймплей напоминал смесь Hitman и Uncharted.

