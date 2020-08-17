СМИ: Google планирует со временем полностью заменить Duo на Meet





На прошлой неделе Google объявила о продлении поддержки мало кому интересных приложений Chrome еще примерно на год. Этим актом милосердия компания, известная своим маниакальным стремлением к закрытию собственных проектом, причем зачастую достаточно популярных, удивила очень многих. Но, похоже, это было лишь временное затмение. Новые данные указывают, что Google готовится пустить под нож очередной сервис. Речь от достаточно популярном приложении для видеочатов Duo, которое в обозримом будущем должен заменить схожий по функциональности Meet.

Якобы в Google решили, что нет смысла развивать одновременно два схожих по функциональности продукта. Что примечательно, приложение Duo появился раньше Meet, чей триумф во многом обусловлен пандемией и всеобщей самоизоляции.

Приложение для видеочата Google Duo было представлено более четырех лет назад в рамках I/O 2016 вместе с мессенджером Allo, который не так давно пополнил кладбище цифровых продуктов Google. С тех пор Google заметно расширила функциональность Duo, добавив в стандартный набор основных приложений для Android. Иными словами, не было никаких свидетельств того, что вскоре Duo постигнет участь Allo и других. Сообщается, что смертный приговор Duo, который стал полной неожиданностью для ответственной за развитие продукта команды разработчик, вынес новый руководитель направления коммуникационных продуктов Хавьер Солтеро. Именно этому человеку в Google ранее в этом году поручили навести порядок с мессенджерами компании.

Пока ни официальных, ни каких-либо других подтверждений этим слухам нет, но в целом этот возможный исход для Duo выглядит вполне вероятным, особенно с учетом того, насколько активно Google сейчас развивает и продвигает Meet — не так давно компания интегрировала сервис видеоконференций в Gmail, причем как в веб-версию, так и в приложения для Anroid и iOS.

Источник: 9to5google