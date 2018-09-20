«Проще, удобнее и современнее»: Приложение Uklon получило радикально новый дизайн

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Как известно, в прошлом месяце украинский сервис онлайн-заказа такси Uklon сменил логотип и фирменный стиль в рамках своего первого крупного ребрендинга, приуроченному к выходу на международный рынок. На этой неделе вышла обновленная версия фирменного мобильного приложения с существенно переработанным интерфейсом. Обновление уже доступно для загрузки в фирменных магазинах Play Store и App Store. К слову, версии для Android и iOS теперь выглядят полностью одинаково.

По словам разработчиков, благодаря внесенным изменениям вызвать машину теперь стало проще и сделать это можно гораздо быстрее, чем ранее. Компания полностью переделала дизайн фирменного приложения в соответствии с новым стилем, сделав его проще, приятнее, современнее и удобнее. Наглядно оценить перемены вы можете по изображениям в этом заметке.

На главный экран вынесли карту. Она автоматически определяет местонахождение клиента, предлагая ввести конечный пункт назначения. Пользователь выбирает водителя, класс автомобиля и может заказать дополнительные услуги, после чего нажимает на кнопку вызова автомобиля. По сути, вызвать машину можно в три «клика».

Одним из ключевых нововведений обновленной версии приложения стал «Центр сообщений» внизу главного экрана, в котором реализована функция оценки последней поездки. В старой версии для оценки поездки надо было заходить в историю заказов, что, по словам компании, клиенты делали редко. В Uklon говорят, что для них очень важна обратная связь с клиентом, поскольку это один из главных способов улучшения сервиса.

Другие необходимые функции (история поездок, ввод данных карт для оплаты и промокодов, избранные адреса, настройки профиля и информация об Uklon) собраны в главном меню, которое вызывается «гамбургером» в левом верхнем углу экрана.

Нижнюю полосу в меню занимает кнопка Uklon Driver, поскольку теперь компания делает главный акцент на совместных поездках.

Пользуясь случаем, мы взяли небольшое интервью у операционного директора Uklon Сергея Смуся и расспросили различные интересные подробности о том, как создавалось новое приложение. Вы можете прочесть его ниже.

В IT часто говорят: «работает, не трогай». Соответственно, зачем Uklon понадобилось полностью новое приложение?

Чтобы расти, нужно меняться. Спустя 8 лет работы на родном рынке, Uklon готов к выходу на новые. Именно для этого мы сделали приложение более современным и универсальным.

Вы проводили какие-нибудь фокус-группы или собирали мнения клиентов по поводу того, чего им не хватает в Uklon?

Мы получаем массу мнений и отзывов от клиентов ежедневно: через отдел контроля качества, в комментариях к заказам, в социальных сетях. Поэтому, потребности проводить дополнительное исследование никогда не было. А наша профессиональная продуктовая команда обрабатывает и учитывает все пожелания клиентов.

Какое самое главное нововведение в новой программе? Есть что-то, чем вы особенно гордитесь?

Основное нововведение — это простота. Сделать заказ в обновленном приложении Uklon стало проще и быстрее. Теперь пользователь сразу попадает на карту, которая определяет его местоположение. Остается выбрать класс авто и финальную точку маршрута и, при необходимости, одну из наших дополнительных услуг. Такое упрощение сближает пользователей и Uklon.

Насколько я могу судить, в новом Uklon остались фильтры со старой программы, можно выбрать машину с кондиционером, некурящего и даже неразговорчивого водителя, но нельзя отфильтровать авто, например, не на литовских номерах, почему?

У нас небольшое количество авто на еврономерах, что, скорее всего, мы сможем со временем самостоятельно от них отказаться, без внедрения для этого нового функционала в ПО.

Сколько времени потратили на разработку и тестирование нового приложения?

Порядка года, вместе с разработкой дизайна.

Дизайн и разработка велись силами самой компании?

Да, всё создавалось силами нашей команды.

Новый Uklon одинаково выглядит и работает на Android и iOS? Или всё-таки есть какие-нибудь отличия между системами?

Одинаково. В этот раз, между iOS и Android отличий нет. Мы стремились сделать универсальный дизайн и функционал.

Будете ли вы делать новый интерфейс для умных часов? В частности для платформы Tizen, на которой работают часы Samsung?

Планируем разработать версию приложения для iWatch. Текущую разработку нашего приложения для Tizen делал Samsung. В планах начать переговоры с Samsung об обновлении существующего интерфейса.

Планируете обновить веб-сайт?

Конечно. Уже в процессе обновления, готовим релиз на лето 2019 года.