Прототип SpaceX Starship для орбитальных испытаний почти готов





Илон Маск разместил на своей странице в твиттере пару фотографий находящегося в разработке прототипа космического корабля Starship, демонстрирующие прогресс его создания. На удивление он оказался намного больше своей тестовой версии Starhopper.

Новые изображения дают отличное представление о масштабе проекта и о том, что это не просто корабль для вывода спутников на орбиту, а нечто более значимое. Также они позволяют оценить степень готовности. Как видим, работа близится к завершению.

Area 51 of Area 51 pic.twitter.com/Du7i92sFaO — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2019



Первые испытательные полёты Starship могут начаться уже через месяц – SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск корабля. В рамках своего первого серьёзного испытания компания планирует подняться на высоту 20 км и приземлиться обратно на космодром. Коммерческие полёты начнутся не раньше 2021 года, после чего Starship станет основой космического бизнеса SpaceX. От этого проекта зависит будущее компании, поэтому крайне важно убедиться, что всё работает должным образом.

Источник: Engadget