Прототип SpaceX Starship для орбитальных испытаний почти готов
Илон Маск разместил на своей странице в твиттере пару фотографий находящегося в разработке прототипа космического корабля Starship, демонстрирующие прогресс его создания. На удивление он оказался намного больше своей тестовой версии Starhopper.
Новые изображения дают отличное представление о масштабе проекта и о том, что это не просто корабль для вывода спутников на орбиту, а нечто более значимое. Также они позволяют оценить степень готовности. Как видим, работа близится к завершению.
Area 51 of Area 51 pic.twitter.com/Du7i92sFaO
— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2019
Первые испытательные полёты Starship могут начаться уже через месяц – SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск корабля. В рамках своего первого серьёзного испытания компания планирует подняться на высоту 20 км и приземлиться обратно на космодром. Коммерческие полёты начнутся не раньше 2021 года, после чего Starship станет основой космического бизнеса SpaceX. От этого проекта зависит будущее компании, поэтому крайне важно убедиться, что всё работает должным образом.
Источник: Engadget
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.
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- Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю. При одноразовом использовании ракета будет способна выводить почти вдвое более тяжелый груз, но в таком режиме ее использовать не планируют (нецелесообразно).
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- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году. Этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.