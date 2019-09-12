SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship, он может состояться уже через месяц
Разработка полностью многоразовой двухступенчатой ракеты SpaceX, способной доставлять грузы и людей на Луну и Марс, движется семимильными шагами. Казалось бы, только «вчера» прошли первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м, а сейчас SpaceX находится в шаге от запуска прототипа Starship для орбитальных испытаний. Как известно, прямо сейчас две разные команды инженеров SpaceX во Флориде и Техасе создают прототипы второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии.
На этой неделе SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск Starship. После того, как об этом стало известно, Илон Маск подтвердил, что SpaceX действительно готовится к запуску.
Getting ready for flight of orbit-class Starship design https://t.co/CtXtq522ia
— Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2019
В рамках этого запуска один из разрабатывающихся сейчас прототипов Starship должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром.
За несколько дней до этого другой регулятор (Федеральное управление гражданской авиации США, FAA) выдал SpaceX разрешение на расширение строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса ради запусков Starship. SpaceX никогда не пыталась скрыть разработку прототипа, выставленного на всеобщее обозрение. Маск пообещал рассказать новые детали 28 сентября. Вполне вероятно, что в этот день нам покажут полностью готовый прототип Starship для орбитальных испытаний. Сейчас SpaceX нацеливается на запуск в середине октября, ориентировочно, 13 октября.
У полноценной второй ступени — корабля Starship — должно быть шесть двигателей, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.
Предполагается, что первый полноценный полет двухступенчатой ракеты состоится не ранее 2020 года, а первый запуск полезной нагрузки на новой ракете запланирован на 2021 год.
Источник: Engadget и Teslarati
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.
-
- Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю. При одноразовом использовании ракета будет способна выводить почти вдвое более тяжелый груз, но в таком режиме ее использовать не планируют (нецелесообразно).
-
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году. Этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.