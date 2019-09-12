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SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship, он может состояться уже через месяц

SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship, он может состояться уже через месяц

SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship, он может состояться уже через месяц


Разработка полностью многоразовой двухступенчатой ракеты SpaceX, способной доставлять грузы и людей на Луну и Марс, движется семимильными шагами. Казалось бы, только «вчера» прошли первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м, а сейчас SpaceX находится в шаге от запуска прототипа Starship для орбитальных испытаний. Как известно, прямо сейчас две разные команды инженеров SpaceX во Флориде и Техасе создают прототипы второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии.

На этой неделе SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск Starship. После того, как об этом стало известно, Илон Маск подтвердил, что SpaceX действительно готовится к запуску.

В рамках этого запуска один из разрабатывающихся сейчас прототипов Starship должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром.

За несколько дней до этого другой регулятор (Федеральное управление гражданской авиации США, FAA) выдал SpaceX разрешение на расширение строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса ради запусков Starship. SpaceX никогда не пыталась скрыть разработку прототипа, выставленного на всеобщее обозрение. Маск пообещал рассказать новые детали 28 сентября. Вполне вероятно, что в этот день нам покажут полностью готовый прототип Starship для орбитальных испытаний. Сейчас SpaceX нацеливается на запуск в середине октября, ориентировочно, 13 октября.

У полноценной второй ступени — корабля Starship — должно быть шесть двигателей, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

Предполагается, что первый полноценный полет двухступенчатой ракеты состоится не ранее 2020 года, а первый запуск полезной нагрузки на новой ракете запланирован на 2021 год.

Источник: Engadget и Teslarati

  • Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.
  • Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю. При одноразовом использовании ракета будет способна выводить почти вдвое более тяжелый груз, но в таком режиме ее использовать не планируют (нецелесообразно).
  • Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году. Этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.
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