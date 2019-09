SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship, он может состояться уже через месяц

Разработка полностью многоразовой двухступенчатой ракеты SpaceX, способной доставлять грузы и людей на Луну и Марс, движется семимильными шагами. Казалось бы, только «вчера» прошли первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м, а сейчас SpaceX находится в шаге от запуска прототипа Starship для орбитальных испытаний. Как известно, прямо сейчас две разные команды инженеров SpaceX во Флориде и Техасе создают прототипы второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии.

На этой неделе SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск Starship. После того, как об этом стало известно, Илон Маск подтвердил, что SpaceX действительно готовится к запуску.

Getting ready for flight of orbit-class Starship design https://t.co/CtXtq522ia

— Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2019