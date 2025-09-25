Новости Игры 25.09.2025 comment views icon

PS Plus в октябре пополнится Alan Wake 2 и еще двумя играми

Sony раскрыла игры, которые появятся в каталоге PS Plus в октябре 2025 года, где самый ожидаемый тайтл — мистический триллер Alan Wake 2.

Спустя два года после релиза хит от Remedy собрал кучу одобрительных отзывов. Хотя проект не стал «Игрой года», поскольку сражаться с Baldur’s Gate было невозможно, но все же он собрал другие награды на премии BAFTA Games Awards 2024. Если вы не успели приобрести Alan Wake 2, то октябрь станет прекрасной возможностью окунуться в мрачные и сюрреалистичные приключения агента ФБР Сары и писателя Алана Уэйка.

Вместе с Alan Wake 2 в подписку добавят Cocoon — атмосферное инди-приключение с головоломками. А третьей в списке «засветилась» Goat Simulator 3 — абсурдно-комедийный симулятор козы, который не нуждается в представлении. Все три тайтла станут доступны с 7 октября для обладателей подписок PlayStation Plus Essential.

Пополнение получат и высшие уровни подписки. Например, 26 сентября к каталогу PS Plus Extra / Premium присоединится The Last of Us Part 2. Ремастер добавляют как раз к ежегодному The Last of Us Day. Sony также анонсировала обновление классического каталога, которое растянется на конец года: в 2026-м в него добавят культовые файтинги и переиздание приключенческого хита Tomb Raider Anniversary.

Новинки PlayStation Plus

PS Plus Essential — с 7 октября:

  • Alan Wake 2 — PS5
  • Cocoon — PS5, PS4
  • Goat Simulator 3 — PS5, PS4

PS Plus Extra / Premium — с 26 сентября:

  • The Last of Us Part II — PS5, PS4

Классический каталог PS Plus с ретро-играми, который появится позже:

  • Tekken 3
  • Soulcalibur 3
  • Tomb Raider Anniversary

Отдельно добавим, что Sony как раз анонсировала собственные беспроводные колонки для консолей и ПК. Они обещают крутой звук, минимальную задержку и поддержку 3D-аудио. А еще PlayStation 5 теперь позволяет подключить DualSense сразу к 4-х девайсам.

