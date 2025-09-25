Новости Устройства 25.09.2025 comment views icon

Sony анонсировала PlayStation Pulse Elevate — беспроводные колонки для консолей и ПК

Катерина Даньшина

Sony анонсувала безпровідні колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПК

Во время презентации State of Play Sony анонсировала собственные беспроводные колонки, предназначенные для использования с PS5, ПК, Mac и даже PlayStation Portal или смартфоном.

По словам Sony, Pulse Elevate обеспечивают «исключительно реалистичный звук», ультранизкую задержку передачи и беспроводное подключение PlayStation Link с поддержкой lossless. Колонки оснащены динамиками с планарными магнитными драйверами, имеют встроенные низкочастотные динамики для басов и поддерживают Tempest 3D AudioTech на PS5.

Динамики также совместимы с устройствами Bluetooth.

В комплект добавляют микрофон с ИИ-функцией шумоподавления, адаптер USB-C и зарядную докстанцию. Благодаря встроенному аккумулятору доступно автономное использование, которое, согласно рекламному ролику Sony, обеспечивает «часы работы», но без точных цифр.

Для удобства использования Pulse Elevate имеют встроенные регуляторы громкости, а также регулировку горизонтальной и вертикальной ориентации в зависимости от предпочтений игрока. Колонки будут доступны в белом и черном цветах и появятся в продаже в 2026 году. Цена пока неизвестна.

Pulse Elevate — это дополнение серии аксессуаров Pulse, которая в настоящее время предлагает беспроводную гарнитуру Pulse Elite ($150) и TWS Pulse Explore ($200).

Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов

Источник: Sony

