Пункты вакцинации от ковида — ЛУН Місто и Helsi запустили интерактивную карту с возможностью онлайн-записи на прививку

Команда ЛУН Місто вместе с разработчиками Helsi создали интерактивную карту пунктов вакцинации от COVID-19 — она уже доступна по этой ссылке. Обновление Корисної карты ЛУН Місто не только покажет, где найти ближайший пункт вакцинации, но и позволит сразу просмотреть возможность онлайн-записи на процедуру.

Карта охватывает регионы Украины, кроме временно оккупированных территорий. На ней нанесены пункты государственных и частных учреждений, преимущество заведения, где можно записаться на прививки через сайт или приложение Helsi. Также для удобства пользователей указаны телефоны пунктов, адрес, указанный кабинет. Дополнительно можно получить информацию о типе вакцины и уточнить возможность получения бустерной дозы в конкретном пункте.

Полезная карта ЛУН Город был запущен в марте 2022, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны. С тех пор разработчики активно развивают сервис — в конце апреля появился отдельный слой с улицами, недавно переименованными из-за российских названий. Теперь возникла необходимость в создании интерактивной карты с пунктами вакцинации от ковида.

В начале месяца Минздрав предупредил о новой волне заболеваемости в октябре и внес изменения в кампанию вакцинации — ведомство позволило вторую бустерную прививку против коронавируса для всех желающих и вакцинацию детей от 5 лет. В то же время сегодня стало известно, что в Тернополе с 22 сентября восстанавливают обязательное ношение масок в местах массового скопления людей — это первый город, в котором вводится масочный режим и дополнительные карантинные ограничения на рост заболеваемости COVID-19 после 24 февраля.