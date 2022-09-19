Минздрав разрешил второй бустер против COVID-19 для всех желающих и вакцинацию детей от 5 лет

Как и ожидалось, Министерство здравоохранения Украины разрешило вторую бустерную прививку против COVID-19 для всех желающих, а заодно обновило схемы вакцинации. Соответствующий указ Минздрав принял еще 2 сентября на основании рекомендаций Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), но сообщили об этом только сегодня.

Итак, два ключевых изменения — разрешение на второй бустер против COVID-19 для всех желающих взрослых и снижение порогового возраста для прививки против коронавируса.

Второй бустер против COVID-19 и новые схемы вакцинации

Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы. Интервал между первой — не менее четырех месяцев. В Украине сейчас доступны 3 вакцины от COVID-19:

инактивированная CoronaVac от Sinovac

мРНК-вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech

векторная Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson

Также утверждены новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями WHO, EMA и ECDC, Национальной технической группы экспертов по иммунизации. Главное изменение — инактивированную вакцину CoronoVac теперь можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин. То есть, если пациент получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, то бустерная прививка (как первая, так и вторая) может проводиться вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации безопасны и лучше защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни и риска смерти вследствие осложнений после ее переноса.

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Приказом также уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой с 6 до 5 месяцев.

Снижение порогового возраста для прививки против коронавируса

Второе важное изменение – разрешение вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Обязательным условием прививки детей 5-11 лет является информированное согласие родителей или опекунов. Речь идет о форме N063-2/о — в соответствии со статьей 43 «Основ законодательства о здравоохранении».

Сейчас правительство ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предусматривает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина появится в Украине.

Наглядно об изменениях в кампании вакцинации, в частности, обновлении схем вакцинации — инфографика Минздрава

Какая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине

С начала сентября в Украине фиксируют увеличение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций, а Минздрав сообщает о начале новой волны заболевания. За прошедшую неделю выявлено почти 37 тыс. новых подтвержденных случаев COVID-19, от осложнений умерли 90 заболевших, а в медучреждения госпитализированы 6273 пациента. В то же время за прошедшую неделю прививки сделали 81 037 человек: 33,3% получили первую дозу, 8% — вторую, 56,5% — первую бустерную и 2,2% — вторую бустерную. Вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики заболевания и предотвращения тяжелых последствий его течения.

«Ситуация с коронавирусной болезнью пока контролируемая, однако должны быть готовы к дальнейшему росту количества случаев заболевания. Один из важных этапов этой готовности – это вакцинация, в первую очередь для групп риска. Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако, особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+. Отдельно хотел бы отметить, что вакцинация сейчас не только о собственной защите, вакцинироваться — значит не создавать нагрузки на больницы, которые должны спасать жизнь нашим военным», Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач

Список пунктов и центров, а также контакты для записи на прививку — по ссылке.