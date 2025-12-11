"Пять ночей у Фредди 2" побил рекорд Rotten Tomatoes по "разрыву" в оценках критиков и зрителей

Критики уничтожили «Пять ночей у Фредди 2» еще до фактического релиза. Однако уже в первый уик-энд проката фильм заработал $64 млн (вдвое больше производственного бюджета) и открыл зрительские рейтинги, которые показали совсем иную картину.

В какой-то момент «Пять ночей у Фредди 2» имел 12% от критиков и 88% от зрителей Rotten Tomatoes, чем, согласно Forbes, побил рекорд платформы по самой большой разнице в рейтингах — аж в 75%. Предыдущим «лидером» был классический боевик 1999 года «Святые из Бундока», который получил 26% от критиков и 91% от зрителей, с разницей между оценками в 65%.

Собственно то, что мнение критиков не совпадает со зрительским, мало кого удивит. Хотя для адаптаций видеоигр является скорее правилом: просто посмотрите на оценки фильмов «Майнкрафт» и «Братья Супер Марио в кино». Хотя иногда рейтинги меняются местами, как в случае «Одних из нас» или «Ведьмака».

Разница в оценках зрителей и критиков для экранизаций видеоигр

Название Оценка критиков Оценка зрителей Разница Пять ночей у Фредди 2 12% 88% 75% Пять ночей у Фредди 33% 86% 53% Uncharted 41% 90% 48% Warcraft 29% 76% 47% Майнкрафт 47% 85% 38% Бордерлендс 10% 48% 38%

«Пять ночей у Фредди 2» — это уже второй фильм, вдохновленный популярной франшизой игр ужасов Скотта Коутона. Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лейл и Пайпер Рубио вернулись в продолжении, что рассказывает о бывшем ночном охраннике пиццерии, который должен противостоять нашествию аниматронных убийц. Эмма Тамми снова выступила режиссером.

ITC, напомним, оценил фильм в 4/10 балла:

«Пять ночей у Фредди 2″ рискует стать праздником фансервиса для фанатов игры и провалом для нейтрального зрителя или рядового поклонника жанра хоррор», — из рецензии.

Источник: Forbes, World of Reel