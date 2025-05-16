Пятничный чат — легкие итоги недели

Конец очередной недели — не повод идти в кабак, а время, чтобы зайти в нашу традиционную рубрику «Пятничный чат», где мы в неформальной атмосфере обсудим с вами, что интересного произошло за эту неделю. А, возможно, вы и сами расскажете в комментариях что-то такое, о чем мы забыли в новостях.

Apple решила, что двадцатилетие iPhone — солидная дата и прекрасная возможность наконец сделать что-то такое, чего все ждали: изменить дизайн! В 2027 году нас ждет iPhone со сплошным экраном, без вырезов, рамок и даже фронтальной камеры на видном месте, все спрячут под дисплеем. Не спешите радоваться, потому что выглядеть он будет… как первый iPhone. Вот так Apple умеет: новое — это хорошо забытое старое, только дороже.

Google тем временем также празднует свой юбилей. Десять лет, чем не идеальный возраст для смены логотипа? Теперь знаменитая «G» стала еще более градиентной: цвета плавно перетекают один в другой, как на лого Gemini. Если вы не заметили разницы, то не волнуйтесь, вы не одни. Большинство пользователей тоже не сразу поняли, что что-то изменилось.

Пока что изменения коснулись лишь иконки приложения, а полный логотип Google остался неизменным. Последуют ли за этим обновлением другие сервисы компании, пока загадка. Одно можно сказать точно: Google снова доказал, что даже самые маленькие изменения могут стать новостью, если ты корпорация такого масштаба.

Возможно поэтому появился новый тренд школьников в TikTok — Chromebook Challenge. Задача проста: испортить школьный ноутбук, вставив в USB-разъем что-то необычное, например, грифель от карандаша или скрепку. Некоторые уже настолько увлеклись, что вызвали пожар в школе. Пожарные бьют тревогу, а TikTok теперь показывает предупреждение вместо видео с челленджем.

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Желание стать звездой соцсети иногда побеждает здравый смысл. После ложек корицы, капсул со стиральным порошком и съемок опасных ситуаций, школьники взялись за технику.

Intel решила порадовать нас новыми процессорами Core 200S но что-то пошло не так. Оказалось, что на новых материнских платах Z890 быстрые SSD работают медленнее, чем на старых. То есть, вы покупаете самый новый компьютер, а он вдруг решает, что 12 ГБ/с хватит всем.

Так что если вы мечтали о молниеносной скорости, то придется либо подождать, либо вспомнить старую добрую Z790. А еще не забывайте, что даже флагманские процессоры прошлого поколения в играх часто быстрее новых. Такие вот особенности прогресса.

Южнокорейские ученые обещают новую революцию. Они создали суперконденсатор на основе углеродных нанотрубок и полианилина, который заряжается мгновенно, выдерживает более 100 тысяч циклов и не боится сгибаний. Теперь можно не бояться, что батарея «устанет» раньше вас.

Главная фишка — высокая гибкость и дешевизна материалов, что открывает путь к массовому производству. В будущем такие суперконденсаторы могут заменить или дополнить Li-ion-батареи в электрокарах, дронах и гаджетах. Так что, возможно, скоро мы забудем о павербанках и будем заряжать смартфон быстрее, чем успеваем найти розетку.

Отличная новость для фанатов настоящих смартфонов, на которых не влияет мода, тренды и ненужные фишки. Sony выпустила новый Xperia 1 VII который внешне почти не отличается от предшественника, но внутри ждет настоящий апгрейд. Новый процессор Snapdragon 8 Elite, улучшенные камеры, более яркий экран и даже Wi-Fi 7. А еще два новых цвета: Moss Green и Orchid Purple, чтобы было из чего выбирать, когда не знаешь, какой цвет подходит к настроению.

Главная камера по классике: три модуля, много ИИ-функций и даже автофокус по глазам для людей и животных. Sony не забыла про аудиофилов: 3,5-мм разъем оставили, а звук стал еще лучше. Батарея обещает два дня автономности, а цена — €1499. Если вы любите фотографировать, слушать музыку и не боитесь цены, Xperia 1 VII — ваш выбор. Я уже начинаю собирать деньги.

А вот NVIDIA поднимает цены почти на все свои продукты. К этому привели убытки из-за запрета экспорта чипов в Китай и роста затрат на производство. Теперь флагманская RTX 5090 стоит на 10% дороже, а модули для дата-центров выросли на 5-15%. Производители серверов уже начали перекладывать эти расходы на клиентов, так что готовьте кошельки.

Несмотря на все трудности, спрос на чипы для искусственного интеллекта остается высоким, а NVIDIA обещает «отличные показатели прибыли». Геймеры же могут лишь вздыхать и вспоминать те времена, когда крутые видеокарты стоили 500$.

Disney+ и Marvel снова подливают масла в огонь выпустив первый трейлер сериала «Железное сердце», где главная героиня теперь подросток-изобретательница Рири Уильямс. Она создает собственный железный костюм и пытается доказать, что может быть не хуже Тони Старка. Сценарий написала Чинака Годж, а продюсирует все это Райан Куглер, известный по «Черной пантере».

В сериале Рири возвращается в Чикаго после приключений в Ваканде, сталкивается с новыми врагами и, конечно, создает еще более крутые доспехи. Первые три эпизода выйдут на Disney+ уже 24 июня. Наверное, будет хорошее кино, смотреть я его конечно не буду.

Вот такой была эта неделя. Ждем вас в комментариях пятничного чата. А какие новости стали самыми важными для вас?