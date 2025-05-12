Новости Технологии 12.05.2025 в 15:00 comment views icon

Процессоры Intel Core Ultra замедляют скоростные SSD, — исследование причин

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Андрій Русанов

Автор сайта

Процессоры Intel Core Ultra замедляют скоростные SSD, — исследование причин
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Задержки, связанные с процессорами Intel Core 200S, замедляют порты M.2 на материнских платах, в частности Z890, и мешают SSD достигать высокой скорости передачи данных.

Специализированное издание The SSD Review выявило недостаток во время тестирования, когда твердотельный накопитель PCIe 5.0 с возможной скоростью 14 ГБ/с достигал лишь 12 ГБ/с на тестовом стенде Arrow Lake. В обзоре накопителей говорится, что новые процессоры имеют узкое место на линиях PCIe, выделенных для слотов M.2 материнской платы, что приводит к снижению пропускной способности примерно на 2 Гбит/с по сравнению с материнскими платами предыдущего поколения.

После обращения к производителям плат и Intel было выявлено, что проблема характерна именно для процессоров Arrow Lake. Издание не смогло отыскать материнские платы Z890, работающие с SSD PCIe 5.0 на скорости более 14 ГБ/с. В то же время платы на чипсете Z790 (предыдущего поколения) делают это без проблем.

Процесори Intel Core Ultra уповільнюють швидкісні SSD, — тести
Протестированные накопители / The SSD Review

«Фактически, нам не удалось найти ни один слот M.2 на материнской плате Z890 Gen5, который обеспечивает результат последовательного чтения 14 ГБ/с с SSD Gen5», — отмечают тестировщики.

В частности, тесты продемонстрировали проблемы с SSD Samsung 9100 Pro и Micron 4600, подключенными к двум системам с материнскими платами Z890 и Z790. На Z890 накопители достигли пиковой скорости лишь 12,3 Гбит/с в основном и дополнительном слотах M.2 платы. Зато на Z790 оба SSD достигли ожидаемых 14,3 ГБ/с. Также издание протестировало оба накопителя на отдельной карте PCIe Asus Hyper M.2 — они также достигли 14,3 ГБ/с, что подтверждает проблему лишь физических слотах M.2 материнских плат Z890.

Процесори Intel Core Ultra уповільнюють швидкісні SSD, — тести
«Подопытная» внешняя плата ASUS Hyper M.2 / The SSD Review

Во время обхода слота M.2 дополнительной картой производительность последовательного чтения/записи улучшилась, но производительность случайных операций осталась ниже уровня Z790. Это указывает, что проблема задержки сохраняется даже во время обхода.

Дальнейший анализ подтвердил, что такие ограничения производительности не связаны с каким-либо конкретным производителем материнских плат. Asus и ASRock независимо повторили результаты и объяснили, что проблема возникает из-за задержки компонента I/O Extender в схеме процессора Intel.

«Intel подтверждает, что корневые порты PCIe Lanes 21-24 Gen5 на процессорах серии Intel Core Ultra 200S могут демонстрировать повышенные задержки по сравнению с корневыми портами PCIe Lanes 1-16 Gen5 из-за более длинного пути передачи данных между кристаллами. Однако любые изменения зависят от конкретной рабочей нагрузки и возможностей конечного устройства PCIe», — пишет The SSD Review.

Сайт Tom’s Hardware отмечает, что это не первая серьезная проблема производительности Arrow Lake. Переход Intel от монокристального дизайна к чиплетной компоновке ощутимо ощутимо влияет на производительность. Флагманы Intel предыдущего поколения, Core i9-13900K и i9-14900K, обычно значительно быстрее Core Ultra 9 285K в игровых нагрузках, согласно тестированию сайта.

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