Процессоры Intel Core Ultra замедляют скоростные SSD, — исследование причин

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Задержки, связанные с процессорами Intel Core 200S, замедляют порты M.2 на материнских платах, в частности Z890, и мешают SSD достигать высокой скорости передачи данных.

Специализированное издание The SSD Review выявило недостаток во время тестирования, когда твердотельный накопитель PCIe 5.0 с возможной скоростью 14 ГБ/с достигал лишь 12 ГБ/с на тестовом стенде Arrow Lake. В обзоре накопителей говорится, что новые процессоры имеют узкое место на линиях PCIe, выделенных для слотов M.2 материнской платы, что приводит к снижению пропускной способности примерно на 2 Гбит/с по сравнению с материнскими платами предыдущего поколения.

После обращения к производителям плат и Intel было выявлено, что проблема характерна именно для процессоров Arrow Lake. Издание не смогло отыскать материнские платы Z890, работающие с SSD PCIe 5.0 на скорости более 14 ГБ/с. В то же время платы на чипсете Z790 (предыдущего поколения) делают это без проблем.

«Фактически, нам не удалось найти ни один слот M.2 на материнской плате Z890 Gen5, который обеспечивает результат последовательного чтения 14 ГБ/с с SSD Gen5», — отмечают тестировщики.

В частности, тесты продемонстрировали проблемы с SSD Samsung 9100 Pro и Micron 4600, подключенными к двум системам с материнскими платами Z890 и Z790. На Z890 накопители достигли пиковой скорости лишь 12,3 Гбит/с в основном и дополнительном слотах M.2 платы. Зато на Z790 оба SSD достигли ожидаемых 14,3 ГБ/с. Также издание протестировало оба накопителя на отдельной карте PCIe Asus Hyper M.2 — они также достигли 14,3 ГБ/с, что подтверждает проблему лишь физических слотах M.2 материнских плат Z890.

Во время обхода слота M.2 дополнительной картой производительность последовательного чтения/записи улучшилась, но производительность случайных операций осталась ниже уровня Z790. Это указывает, что проблема задержки сохраняется даже во время обхода.

Дальнейший анализ подтвердил, что такие ограничения производительности не связаны с каким-либо конкретным производителем материнских плат. Asus и ASRock независимо повторили результаты и объяснили, что проблема возникает из-за задержки компонента I/O Extender в схеме процессора Intel.

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«Intel подтверждает, что корневые порты PCIe Lanes 21-24 Gen5 на процессорах серии Intel Core Ultra 200S могут демонстрировать повышенные задержки по сравнению с корневыми портами PCIe Lanes 1-16 Gen5 из-за более длинного пути передачи данных между кристаллами. Однако любые изменения зависят от конкретной рабочей нагрузки и возможностей конечного устройства PCIe», — пишет The SSD Review.

Сайт Tom’s Hardware отмечает, что это не первая серьезная проблема производительности Arrow Lake. Переход Intel от монокристального дизайна к чиплетной компоновке ощутимо ощутимо влияет на производительность. Флагманы Intel предыдущего поколения, Core i9-13900K и i9-14900K, обычно значительно быстрее Core Ultra 9 285K в игровых нагрузках, согласно тестированию сайта.

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