Трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel — женская версия Тони Старка создает собственную броню

Disney+ и Marvel выпустили первый трейлер сериала «Железное сердце» с Доминик Торн в роли подростка-изобретательницы Рири Уильямс — такой себе женской версии Тони Старка, которая настроена создать свои собственные идеальные железные доспехи.

Чинака Ходж («Клуб полуночников») адаптировала сценарий по комиксам Брайана Майкла Бендиса и Майка Деодато, режиссерами выступили Сэм Бейли и Анджела Барнс, а исполнительным продюсером — Райан Куглер.

Куглер, который в этом году отметился хитовыми «Грешниками», режиссировал фильм «Черная пантера: Ваканда навеки», в котором впервые дебютировала персонажка Торн.

В «Ваканда навеки» Рири — чрезвычайно умная студентка Массачусетского технологического института из Чикаго, которая изобрела собственный силовой костюм-броню и детектор вибраниума, чем привлекла внимание лидеров Ваканды, подводного короля Намора и ЦРУ. Шури (Летиция Райт) и Окойе (Данай Гурира) находят персонажку Торн и защищают ее от воинов Намора из водного города Талокан. Во время нападения сил Намора на Ваканду жизнь Рири спасает королева Рамонда (Анджела Бассетт), которая впоследствии погибает в водной войне. Рири объединяется с вакандцами, чтобы победить Намора, и создает для Окойе летучие доспехи под названием «Северный ангел».

Действие сериала «Железное сердце» происходит после событий ленты Куглера, когда Рири возвращается в свой родной город Чикаго. В трейлере персонажка заходит в лифт, прежде чем сталкивается с угрозой, которая, изначально, кажется, выходит за пределы ее компетенции, хотя в конце концов она доказывает свою способность делать изобретения на ходу. Позже она встречает главного злодея нового сериала, Паркера Роббинса / Капюшон (Энтони Рамос), который предлагает ей большую зарплату в обмен на ее «гениальность».

Впоследствии нам демонстрируют несколько версий железной брони Рири, в том числе и ту, которую можно было увидеть в «Ваканда навеки».

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«Многие люди считают ее преемницей Железного Человека, но в комиксе Рири и Тони были друзьями», — объяснял Куглер в короткометражке Disney+ «Наследие Рири Уильямс». «Он как бы давал ей советы, и в конце концов она получила свою собственную идентичность как Железное Сердце».

Среди остального актерского состава появляются Лирик Росс, Алден Эренрайх, Риган Алия, Мэнни Монтана, Мэтью Элам и Анджи Уайт.

Первые три эпизода сериала «Железное сердце» дебютируют на Disney+ 24 июня.

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