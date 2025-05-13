NVIDIA повышает цены на 5-15% — чтобы компенсировать экспортные ограничения и пошлины

Раздел Технологии выходит при поддержке

Главный производитель чипов для видеокарт и ИИ повысил цены почти на все продукты для компенсации убытков в Китае и повышения расходов на TSMC.

В частности на 10% увеличилась стоимость GeForce RTX 5090 и на 5-15% процентов на модули для центров обработки данных. NVIDIA корректирует ценовую стратегию в ответ на изменения внешнего давления. Согласно информации Digitimes Taiwan (через Notebookcheck), которая ссылается на поставщиков, компания понесла убытки в размере $5,5 млрд после того, как Вашингтон заблокировал поставки ее чипов H20 в Китай. Перенос производства Blackwell на завод TSMC в Аризоне и связанные с этим более высокие затраты на материалы, логистику и тарифы, также привели к резкому росту расходов.

Чтобы защитить прибыльность, NVIDIA повысила официальные цены «почти на все свои продукты» и уполномочила партнеров последовать этому примеру. Цены на флагманскую видеокарту RTX 5090 на Тайване выросли примерно с $2966 до $3295 (около 10%). Цены на другие видеокарты RTX 50 выросли на 5-10%. Модули H200 и B200 теперь стоят примерно на 10-15% больше, и поставщики серверов начали перекладывать этот рост на клиентов.

Несмотря на запрет экспорта и более высокие пошлины, спрос на чипы искусственного интеллекта со стороны американских и международных поставщиков облачных услуг остается высоким. Ожидается, что результаты NVIDIA за квартал, который заканчивается в мае, будут в пределах предыдущего прогноза и продемонстрируют «отличные показатели прибыли»

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.