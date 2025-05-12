Новости Устройства 12.05.2025 в 11:47 comment views icon

20 лет: юбилейный Apple iPhone 2027 года будет похож на первый и получит сплошной экран

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

20 лет: юбилейный Apple iPhone 2027 года будет похож на первый и получит сплошной экран

На двадцатую годовщину iPhone Apple планирует радикальные изменения его дизайна, которых часто требуют пользователи. Но общий вид iPhone будет напоминать первый аппарат.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg в его традиционной еженедельной публикации, Apple планирует серьезно изменить дизайн iPhone в 2027 году. Телефон якобы получит сплошной экран, без лишних элементов на передней панели. Производитель уберет рамки и внедрит Face ID и камеру под дисплеем. Общий язык дизайн сделает аппарат похожим на первый, представленный в 2007 году.

«Позже в этом году должен выйти преимущественно стеклянный, изогнутый iPhone — без каких-либо вырезов в дисплее. Это ознаменует 10-летие iPhone X, который начал переход к полностью стеклянным дизайнам iPhone», — пишет Гурман.

Как отмечает Wccftech, последний раз Apple предлагала радикальное изменение дизайна iPhone в 2017 году, когда выпустила iPhone X на первый круглый юбилей устройства, а «к двадцатилетию Apple стремится выложиться на полную». По словам сайта, юбилейный iPhone полностью будет производиться в Китае, из-за применения сложных технологий.

Еще Марк Гурман рассказывает о других технических инновациях Apple в 2027 году. Среди них первый складной iPhone, «который некоторые в компании считают одной из двух главных инициатив, посвященных двадцатилетию». Также компания планирует выпустить свои первые умные очки — на основе чипа собственного дизайна и с Apple Intelligence, «аналогичны популярным Ray-Ban от Meta» популярные Ray-Ban от Meta.

Обозреватель предполагает смену за следующие два года по меньшей мере двух поколений Intelligence. Компания создаст новые мощные процессоры для своих серверов искусственного интеллекта, что улучшит взаимодействие с ними. Apple также перейдет на версию Siri, которая опирается на большие языковые модели.

«Apple планирует разработать робототехнику, в частности настольную роботизированную руку (на основе все еще незавершенных планов компании по центру умного дома). Она будет иметь помощника на базе искусственного интеллекта с собственной индивидуальностью», — добавляет Марк Гурман.

  • Также интригует упоминание «продукта, который объединит складной iPad с сенсорным Mac». Правда, этот, очевидно, очень сложное устройство может задержаться до 2028 года.

Однако в сообщении об инновациях Марк Гурман, которого сложно обвинить в нелюбви к Apple, пишет о технологическом застое компании, вызвавший необходимость технологического прорыва. Он признает, что отсутствие изменений дало о себе знать: продажи iPhone сократились и сейчас ниже, чем два года назад. Выручка Apple Watch в прошлом году упала на 14%, общий доход медленно восстанавливается после периода стагнации. «На хвост» Apple наступают более высокотехнологичные конкуренты «Huawei и Xiaomi, которые создают инновационные дизайны, такие как складные телефоны».

Популярные новости

Apple выпустила iOS 18.5 Release Candidate — что нового?
Apple удалила примечание «доступно сейчас» со страницы Apple Intelligence
Тонкий Apple iPhone 17 Air получит толстый чехол с батареей — заряда не хватает на день

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить