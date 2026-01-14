Питер Джексон хотел снять "Властелин колец 3.5" с сюжетом, который раскроют в "Охоте на Голлума"

Новости Кино 14.01.2026 comment views icon

Будущий спинофф к «Властелину колец» о Голлуме возьмет пример с сериала «Добро пожаловать в Дерри», адаптируя приложения из эпического романа Дж. Р. Р. Толкина. Однако, что интересно, Питер Джексон предлагал идею подобного фильма еще 25 лет назад.

Фанаты нашли давний комментарий из расширенного DVD-издания «Братства колец», в котором режиссер и сценаристка Филиппа Бойенс обсуждают идею «фильма, который они никогда не снимут», фактически говоря о «Властелине колец 3.5».

«В книге есть замечательные вещи, которые мы просто не смогли втиснуть в фильм», — говорит Джексон. «Мне всегда нравился момент, когда Гэндальф оставляет Беггинса и присоединяется к Арагорну, чтобы поймать Голлума. У нас есть небольшой остаток с Голлумом, которого пытают, но мы, очевидно, никогда не смогли бы сделать ту часть, где дуэт его выслеживает».

Позже Джексон и Бойенс обсуждают сцену воссоединения Леголаса (Орландо Блум) и Арагорна (Вигго Мортенсон), ссылаясь на тот факт, что они «знают друг друга благодаря истории Голлума». В какой-то момент разговора Филиппа обратила внимание на другие дополнительные истории из исходного материала, которые было бы неплохо воплотить на большом экране, включая «поиски Саруманом кольца». Что ж, учитывая недавние заявления исполнителя роли Фродо Элайджи Вуда о «многих новых проектах» во франшизе, у нас еще есть шанс это увидеть.

На данный момент известно, что Warner Bros. планирует создать по меньшей мере два новых фильма во вселенной «Властелина колец»: вышеупомянутый о Голлуме и проект с пока неизвестным названием и сюжетом. В первом главную и режиссерскую роль возьмет на себя Энди Серкис, Джексон выступит продюсером, а Иен Маккеллан и Вуд снова воплотят на экране Гэндальфа и Фродо. Известно, что для Арагорна готовят перекаст, тогда как участие Блума, Шона Бина или других известных из трилогии актеров пока не подтверждено. Съемки фильма «Охота на Голлума» должны начать в мае, а премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.

«Это феноменальный вызов — захватывающий и ужасный одновременно», — сказал Серкис в интервью Empire. «Перед нами очень конкретная задача: возвращение во вселенную, которое удовлетворит страсть и любовь, которые поколения поклонников «Властелина колец» испытывают к этим историям, а также представление чего-то совершенно свежего и нового для тех, кто впервые знакомится со Средиземьем, с одним из самых богатых и сложных персонажей Толкина».

