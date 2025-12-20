Рецензия на сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" / IT: Welcome to Derry

15 декабря на платформе HBO Max завершился показ сверхъестественного хоррора «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Это приквел нашумевшей дилогии «Оно» Андреса Мускетти, основанной на одноименном романе Стивена Кинга и успешно прогремевшей в прокате в 2017 и 2019 годах. Сейчас же зловещий танцующий клоун Пеннивайз, после телевизионной адаптации образца 1990 года с Тимом Карри, перекочевал на малые экраны. Что из этого вышло — изложили в текущем обзоре.

Плюсы: юные актеры хорошо себя проявляют (хотя касательно химии на экране до предшественников из полного метра и не дотягивают); ключевые взрослые исполнители тоже явно на своих местах; достаточное количество довольно изобретательных хоррор-сцен; Пеннивайз в харизматичном исполнении Билла Скарсгарда по-прежнему жуткий; фан-сервисные отсылки; в целом сериал захватывает и с определенными оговорками не отпускает до финала; Минусы: взрослая и детская арки не всегда гармонично сосуществуют; новый Клуб неудачников отдает идейной вторичностью; мелкие проседания в тех или иных сериях; немало компьютерных спецэффектов и они порой подводят в плане качества; 8 /10 Оценка

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» / IT: Welcome to Derry

Жанр сериал ужасов о сверхъестественном

Создатели Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Джейсон Фукс

В ролях Тейлор Пейдж, Джован Адело, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Матильда Лоулер, Аманда Кристин, Клара Стек, Блейк Камерон Джеймс, Мэдлин Стоу, Билл Скарсгард

Премьера HBO Max

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

В 1962 году в, на первый взгляд, идиллическом городке Дерри, штат Мэн, происходит нечто странное. Юная Лилли Бейнбридж, которая не может оправиться от смерти отца, вместе с друзьями берется расследовать таинственное исчезновение одноклассника Мэтти Клементса. Тем временем в город прибывает майор Лерой Хенлон, становящийся непосредственным участником тайной военной миссии по поиску загадочного нечто, что якобы может стать решающим в дальнейшем ходе Холодной войны.

Тучи над солнечным Дерри начинают едва ли не в прямом смысле сгущаться, дети гибнут или исчезают без вести один за другим, подозрительно ухмыляется местный мясник. При этом жители продолжают делать вид, что ничего плохого не происходит. Единственными неравнодушными к той чертовщине, что творится вокруг, становятся прибывшие в город чуть позже жена и сын Хенлона, а также Лилли и ее новоиспеченные друзья по несчастью. На них уже бросил взгляд слюнявый монстр с невыносимым хохотом в безудержном желании набить брюхо невинными детскими страхами.

Стивен Кинг сейчас точно в тренде. Даже очень, очень в тренде. В 2025 году мы получили целую охапку экранизаций его произведений, таких как «Обезьяна», «Жизнь Чака», «Институт», «Долгая прогулка» и «Бегущий человек», вышедший буквально в прошлом месяце. «Добро пожаловать в Дерри» стал уже шестым в этом году обращением киноделов к творчеству Короля ужасов (напомним, лучшим киноадаптациям мы посвятили отдельный материал).

Режиссер чрезвычайно успешной с точки зрения кассовых сборов дилогии «Оно» и один из создателей проекта Андрес Мускетти отмечал, что сериальный приквел изначально был рассчитан на 3 сезона. Их события должны происходить в разных временных отрезках, умышленно показанных в обратной хронологии, с понятной разницей в 27 лет — в 1962, 1935 и 1908 годах соответственно. При написании сценария авторы отталкивались от глав-интерлюдий оригинального романа.

Первый сезон, как нас заверяют, является лишь началом истории, имеющей целью раскрыть и объяснить все загадочные моменты, связанные с инфернальным антагонистом и «проклятым городом», где он существует с давних времен.

Вместе с детской сюжетной линией, которая составляет еще одну версию Клуба неудачников (не говоря о родственных связях между некоторыми персонажами), здесь существует и взрослая. Причем с важными ответвлениями, как, например, расширение арки Ингрид Керш. Как следствие, цирковая почвара теперь претендует и на то, чтобы стать аллегорией коллективной паранойи, в частности страха общества перед ядерным апокалипсисом — тень Карибского кризиса уже нависла над Америкой и всем миром.

На стилизованных ретро-титрах, где неспроста можно увидеть перестрелку банды Брэдли и взрыв на металлургическом заводе Китченера, учителя объясняют, как вести себя в случае ядерной угрозы. Пеннивайз же как иносказательный образ имеет нечто общее с Годзиллой, что у японцев символизировал атомную бомбу. Правда, с принципиальной разницей: Страна восходящего солнца столкнулась с масштабной трагедией не в головах, а в реальной жизни.

Наряду с буллингом в школе в Дерри успешно процветает и расизм. Здесь практически всем безразличны дети, зато не безразличен цвет кожи. «Этот город — чудовище» — красноречиво слетает с уст одного из персонажей.

Кульминацией мерзкой нетерпимости становится упомянутый в романе пожар в клубе «Черное пятно», который зритель имеет возможность увидеть собственными глазами. Сюжетно эпизод перекликается с «Грешниками» Райана Куглера, одним из источников вдохновения которого, что интересно, послужил «Жребий Салема» Кинга.

Кроме собственно декларирования социальных подтекстов заметна попытка создателей не только расширить мифологию танцующего клоуна, но и просто выдать качественный жанровый образец, опираясь на имеющийся бэкграунд.

Еще перед выходом сериала на экраны анонсировалось, что в сюжете будет содержаться (как оказалось, довольно прозаическое) объяснение, почему экранный Пеннивайз не покидает Дерри и не попробует свои силы в кровавой рутине в другом месте. Оказывается, у космической мерзости есть собственный криптонит.

Но стоит понимать, что до появления главной звезды еще надо дожить: в какой-то момент может показаться, будто это история о таинственной инфернальщине где-то из «Улыбнись», а не из богатого воображения Кинга, помноженного на творческую фантазию сценаристов. Возникает привычный образ клоуна лишь во второй части 8-часового шоу. И каждое его появление — в хорошем смысле причина для учащенного сердцебиения.

К счастью, Мускетти и его сестра Барбара из тех людей, которые способны слепить монстра из банки маринованных огурцов, расположившейся на полке местного супермаркета. То есть, пока в кадре не будет мелькать знакомая разрисованная рожа, развлекательная хоррор-программа может скрасить ожидание основного блюда аперитивами.

Да, эти сцены едва ли назовешь пугающими в прямом смысле, скорее отвратительными и даже где-то мультяшными. Мини-апокалипсис на кладбище — это уже немного перебор. Но на общую тревожную атмосферу второстепенные устрашающие моменты работают исправно и не дают заскучать.

Как и радуют фан-сервисные элементы кинговской вселенной. Отправить заключенных в печально известный Шоушенк здесь готов соответствующий автобус. Дерри накроет зловещая мгла, хотя один из сценаристов Джейсон Фукс поспешил заверить, что к одноименной новелле и экранизации Фрэнка Дарабонта этот элемент не имеет никакого отношения. Зато наиболее весомым для истории окажется некто Дик Халлоран — тот самый шеф-повар из отеля «Оверлук», что в лишних представлениях не нуждается. Черепаха опять задорно будет разгуливать в кадре.

Более того, при желании внимательный зритель может обнаружить случайные связи и с другими проектами, которые стали важной частью современной поп-культуры. К примеру, некто назвал сериал фейковыми «Очень странными делами». В одной из сцен клоун напоминает Джиперса Криперса, который сам много чего позаимствовал у кинговского злодея: это и лакомство человеческой плотью, и обязательный страх как неотъемлемая специя к блюду, и необходимость впадать в спячку на несколько десятилетий. В другой — выдает натурально Т-1000. Разборки на льду заставили вспомнить о недавнем «Черном телефоне 2».

Шоу может похвастаться выразительным, стильным сеттингом, причем это касается не столько атмосферы 1960-х, сколько причудливости и гротескности самого Дерри — отдельной вселенной, работающей по собственным правилам. Конечно, проклятый город в рассказе — полноценный персонаж.

В целом расширение мифологии Кинга удалось. Сериал захватывает с откровенной долей наслаждения. Есть уверенность, что здесь не придется краснеть ни Кингу (похоже, мэтр остался доволен), ни его преданным поклонникам. В отличие от по-прежнему жутких воздушных шариков, не предрекающих ничего хорошего.