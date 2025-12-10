Новый "Властелин колец" готовит "перезапуск Арагорна" — с молодым актером вместо Вигго Мортенсена

Фильм «Властелин колец: Охота на Голлума» перезапустит Арагорна с молодым актером — Вигго Мортенсен якобы отказался от роли.

«Охота на Голлума» — это один из двух новых фильмов во вселенной «Властелина колец», который сосредоточится на побочной истории из «Братства Колец», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона. Ожидается, что фильм воссоединит оригинальный актерский состав: по крайней мере, на свое возвращение уже намекнули Иен МакКеллен, Элайджа Вуд, Шон Бин и Орландо Блум, а Энди Серкис закреплен за ролью Голлума и выступает режиссером. Однако с Вигго Мортенсеном ситуация оказалась сложнее.

Изначально создатели планировали использовать технологию омоложения на экране, а сам актер «частично» был открыт к роли.

«Все будет зависеть от Вигго», — заявляла ранее сценаристка Филиппа Бойенс. «Мы с Энди общались с ним на этот счет. Но, честно говоря, мне трудно представить кого-то другого в роли Арагорна».

Однако, несмотря на надежды сценаристов, по словам World of Reel, Мортенсен отказался от предложения и Арагорна перезапустят с новым актером. Серкис уже якобы встречался с несколькими новыми претендентами, но их имена неизвестны.

«Мне нравится играть этого персонажа», — говорил ранее сам Мортенсен. «Но я бы вернулся к роли, только если бы подходил для нее с точки зрения возраста, в котором сейчас нахожусь. Только если я подхожу для персонажа. Иначе было бы глупо»

Ожидается, что «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2027 года. О производстве информации на данный момент мало, но ранее гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав намекнул, что уже видел сценарий и определил его как «замечательный».