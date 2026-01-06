Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом

Исполнитель роли Гэндальфа актер Иэн Маккеллен вновь подтвердил свое возвращение во франшизу «Властелин колец» и вместе с тем дал несколько интересных обновлений относительно будущего фильма «Охота на Голлума».

Сюжет и команда

«Охота на Голлума» сосредоточится на побочной истории «Братства Колец», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона. Никаких других деталей по сюжету нет, но есть хорошие новости об актерском составе: нам обещают воссоединение оригинальной команды из фильмов Питера Джексона. Энди Серкис повторит роль Голлума и будет режиссером, тогда как Иен Маккеллен снова примерит на себя мантию и шляпу Гэндальфа.

Еще одна новая и официально подтвержденная роль — Элайджа Вуд, который будет играть Фродо. Об этом известно со слов Маккеллена, который также анонсировал съемки на май 2026 года. Сам Вуд ранее прямо не говорил о возвращении, но намекал, что видел сценарий.

«Я много знаю, я читал сценарий и он действительно замечательный. Привлечены прекрасные люди. И, что самое интересное, фильм снова объединяет творческий коллектив. Съемки будут проходить в Новой Зеландии. Так что присутствует определенная преемственность со многими людьми, которые являются частью «Властелина колец», и я очень этому рад».

Вуд отметил, что фильм создает чуть ли не весь «мозговой центр Властелина Колец»: сценаристки Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, режиссер Питер Джексон, выступающий здесь продюсером, а также те же художники-постановщики.

Остальные слухи включают возвращение Шона Бина и Орландо Блума, тогда как персонажа Вигго Мортенсена Арагорна планируют «переосмыслить». Серкис уже якобы встречался с несколькими новыми претендентами, но их имена неизвестны.

Технология «омоложения» и режиссура

Очевидно, что существует определенный скептицизм относительно того, как фильм покажет персонажей в том же возрасте, что и в Братстве Колец, учитывая то, что актеры «повзрослели» с того времени на 20 лет.

Боенс упоминала об искусственном интеллекте и «цифровом макияже», да и сам Серкис не скрывает своего увлечения новой технологией и раньше анонсировал загадочный ИИ-проект. Другой вопрос заключается в том, что насколько бы ни были хорошими намерения команды, выбор режиссера вызывает вопросы у кинообозревателей.

«Я уверен, что намерения Серкиса и его команды в этом случае благородны, и что они действительно хотят снять лучший фильм, но пока шансы действительно против них», — пишет автор Word of Reel Джорджан Руими. «Больше всего меня беспокоит Серкис, который снова сыграет роль Голлума, но также режиссирует этот фильм. Каким-то образом Warner Bros. дали зеленый свет этому дорогому фильму. Это было еще до того, как трейлер его «Скотного двора» высмеяли в интернете. На самом деле режиссерская работа Серкиса, которая включает «Книгу джунглей» и «Веном: Карнаж», не дает особой надежды на то, что «Голлум» получится отличным».

Ожидается, что «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2027 года.

Что дальше с франшизой?

«Охота на Голлума» станет первым из двух новых фильмов во франшизе «Властелина колец». Оба режиссирует Серкис, но никаких других официальных подробностей о втором нет. Ходят слухи, что его действие может происходить после событий фильма «Возвращение короля» 2003 года.

Тем временем Amazon продолжает развивать сериальную вселенную с «Кольцами власти». На данный момент отснят уже третий сезон, который ожидается к релизу в 2026 году. Ранее СМИ раскрыли детали сделки компании по правам на «Властелин колец», которая предусматривает, что наследники Толкина получат по $20 млн за каждый неснятый из запланированных пяти сезонов шоу.