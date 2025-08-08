Новый "Властелин колец" о Голлуме: босс Warner Bros. рассказал об "отличном" сценарии и объявил дату съемок

Гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав рассказал о новом фильме «Властелин колец: Охота Голлума» во время финансового отчета.

Изначально он определил франшизу, как «один из главных прорывов» Warner Bros. наряду с «Гарри Поттером», «Бэтменом», «Суперменом» и «Чудо-женщиной», а затем сообщил, что уже видел сценарий нового фильма о Голлуме и назвал его «отличным».

«У нас есть отличный сценарий «Властелина колец» с Питером Джексоном, с ним мы движемся дальше. Со временем предоставим больше деталей».

Съемки фильма стартуют уже в начале-середине 2026 года, тогда как релиз предварительно запланирован на 17 декабря 2027 года. Известно, что актер Голлума в трилогиях Джексона Энди Серкис повторит свою роль, а также выступит режиссером.

«Невероятно рад вернуться к работе со своими друзьями и семьей в Новой Зеландии, чтобы создать что-то, что, как я считаю, будет неожиданным, но в то же время органично вписывается в мифологию и атмосферу трилогии. Ощущение этого проекта, по моему мнению, будет близким к оригиналу, и в то же время мы погрузимся глубже в персонажа, который когда-то был Смеаголом, но в основном известен как Голлум», — сказал раньше Серкис.

Сюжет «Охоты на Голлума» будет основываться на побочной истории, которая происходит за кадром во время ранней части «Братства Кольца», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают персонажа Серкиса, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона. Это всего лишь первый из двух новых полнометражных фильмов для вселенной «Властелин колец» (какую историю затронут во второй неизвестно).

Присоединятся ли другие актрисы «Властелина колец»?

Слухов на самом деле ходит много, а сами звезды лишь «подливают масла в огонь». 86-летний Иен Маккеллен и 66-летний Вигго Мортенсен заявляли, что «открыты к предложениям», тогда как первый якобы его уже принял.

«Честно говоря, это полностью зависит от Вигго», — рассказывала ранее сценаристка фильма Филиппа Бойенс. «Мы находимся на очень ранней стадии сотрудничества. Я говорила с Вигго, Энди и Питер говорили с ним. Мы все говорили друг с другом. Честно говоря, я не могу представить, чтобы кто-то другой играл Арагорна, но это будет абсолютно и полностью зависеть от Вигго».

Тем временем 44-летний Орландо Блум предполагал, что для возвращения Леголаса и других персонажей не обойтись без ИИ. Собственно, Энди Серкис технологий не избегает, так что возможно все.

Напомним, что параллельно с этим Amazon продолжает строить собственную телевизионную версию истории Толкина и начала производство третьего сезона сериала «Кольца власти». Шоу совершит «огромный» скачок во времени, а события будут разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона, когда Темный Властелин будет пытаться создать Единое Кольцо, которое даст ему преимущество и шанс покорить все Средиземье. Ранее к актерскому составу присоединился Джейми Кэмпбелл Бауэер (Векна из «Очень странных дел»), который, вероятно, сыграет «новую любовь Галадриэль».

