Qualcomm анонсировала Snapdragon Wear Elite и чип с поддержкой Wi-Fi 8

На MWC 2026 в Барселоне Qualcomm анонсировала флагманский процессор Snapdragon Wear Elite для Wear OS с поддержкой ИИ и первый чип с поддержкой Wi-Fi 8 FastConnect 8800.





Snapdragon Wear Elite

Отмечается, что чип и линейка связанных с ним продуктов по характеристикам превосходят Snapdragon W5+ Gen 2 для смарт-часов и устройств с ИИ, анонсированный в конце августа прошлого года. Snapdragon Wear Elite имеет более тонкий корпус и не использует ядра Oryon. Он построен на базе 3 нм техпроцесса с архитектурой big.LITTLE

Чип включает большое ядро с частотой 2,1 ГГц, способное ускорить запуск приложений, многозадачность и время загрузки устройств. С ним в паре работают 4 меньших ядра с частотой 1,95 ГГц. По сравнению с W5+ Gen 2, процессор обеспечивает пятикратное увеличение производительности каждого ядра.

Графический процессор Adreno обеспечивает семикратное повышение максимальной частоты кадров при разрешении 1080p и 60 FPS. Чип предназначен для работы с ИИ непосредственно на устройстве. Он оснащен нейронным процессором Hexagon, способным обрабатывать до 2 млрд параметров и до 10 токенов в секунду.





Это позволяет применять его в приложениях машинного зрения, преобразования текста в голосовые сообщения и обеспечения работы ИИ-агентов в таких приложениях, как персональные ИИ-помощники, отслеживание активности, мониторинг здоровья, фитнес и перевод на устройствах.

Чип также включает eNPU — выделенный ускоритель ИИ для таких функций, как распознавание ключевых слов, активности и шумоподавления. eNPU — это один из энергосберегающих модулей, которые Qualcomm рассматривает как SoC внутри основного SoC. Другие модули охватывают датчики, аудио и дисплей.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Qualcomm предлагает шестиканальное подключение с Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 6.0, UWB, GNSS и 5G RedCap и NB-NTN. Мощный Wi-Fi с на 80% более низким энергопотреблением позволяет поддерживать радиомодуль постоянно включенным. Зарядка до 50% осуществляется буквально за 10 мин. По сравнению с предыдущим чипом время работы увеличено на 30%.

Snapdragon Wear Elite работает на базе Android и Wear OS, а также Linux для более легких операционных систем. Новый процессор будет использоваться в смарт-часах следующего поколения Samsung Galaxy Watch и Pixel Watch от Google. Он также может использоваться в умных очках и устройствах с камерами с функциями ИИ.

Первые коммерческие устройства на базе Snapdragon Wear Elite, как отмечают в Qualcomm, должны появиться уже в течение ближайших месяцев.

FastConnect 8800

Новый чип с поддержкой Wi-Fi NIC работает на базе ИИ. Он удваивает пиковые скорости Wi-Fi по сравнению с устройствами FastConnect на базе Wi-Fi 7. Поскольку новый чип изготавливается по тому же 6 нм техпроцессу, что и предыдущий, большая скорость обеспечивается с помощью улучшенной конфигурации радиомодуля 4×4, которая одновременно обеспечивает в три раза больший гигабитный радиус действия по сравнению с предыдущими стандартами.

Чип также включает поддержку Bluetooth 7.0 и Bluetooth HDT (High Data Throughput). HDT фактически представляет обновление Bluetooth LE, повышая максимальную скорость передачи данных до 7,5 Мбит/с. Чип должен поступить в продажу с рядом продуктов Dragonwing Wi-Fi 8 для интернета вещей и корпоративного сектора в конце 2026 года.

Qualcomm также заявила, что вместе с партнерами сформировала стратегическую коалицию для работы над глобальным запуском 6G с 2029 года. В заявлении компании 6G описывается как ориентированный на ИИ и предназначенный для зондирования и высокопроизводительных вычислений. Однако это не дает полного понимания, чего именно ожидать.

Обещания Qualcomm в основном сосредоточены на сервисах на основе ИИ, но большая часть того, что компания обещает поддерживать, — включая агентные устройства как для потребительских, так и для корпоративных решений, — еще полностью не существуют. И все же в Qualcomm обещают начало глобального развертывания 6G в 2029 году и дальнейшее масштабирование сети. Компания утверждает, что планирует закрепить стандарты и спецификации 6G до 2028 года.

Ранее мы писали, что Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерный конкурент Core Ultra 7 265U. Кроме этого Qualcomm расширяет возможности своих компьютерных процессоров Snapdragon X, делая их совместимыми не только с Windows, но и с Android.





Источник: 9to5google