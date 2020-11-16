Qualcomm подтвердила получение лицензии США на продажу чипов 4G компании Huawei, находящейся под санкциями





Американская компания Qualcomm, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком однокристальных систем для смартфонов, подтвердила изданию Reuters, что ей удалось получить необходимую лицензию от США для возобновления продаж чипов 4G компании Huawei. «‎Индульгенция»‎ освобождает Qualcomm от давнего запрета на ведение бизнеса с китайским телекоммуникационным гигантом, введенный администрацией Дональда Трампа.

В Qualcomm не уточнили, на какие именно продукты охватывает выданная ей лицензия на торговлю с Huawei, ограничившись лишь тем, что она связана с мобильным устройствами. В то же время Reuters уточняет, что лицензия не распространяется на чипы 5G, которыми оснащаются новые модели смартфонов.

В мае 2019 года США из соображений национальной безопасности запретили американским компаниям вести бизнес с китайскими. Одновременно Huawei запретили покупать у американских компаний оборудование и технологии — по этой причине на новых смартфонах компании официально не поддерживаются приложения и сервисы Google.

В августе после очередной волны ужесточения американских санкций требование специальной лицензии для сотрудничества с Huawei распространилось на все зарубежные компании, использующие американское программное обеспечение или оборудование. Это существенно усложнило и без того непростое положение Huawei, сильнее всего новый удар ощутил полупроводниковый бизнес и мобильное подразделение. На августовской презентации генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю выражал опасения, что актуальное поколение SoC Kirin 9000 (на ее базе построены новейшие модели серии Mate 40) в итоге может оказаться последним, так как санкции не позволяют Huawei заказывать производство новых чипов у TSMC. В то же время по итогам третьего квартала продажи смартфонов Huawei рухнули на целых 22%, и Huawei якобы заключила сделку о продаже Honor за $15 млрд.

В начале месяца сообщалось, что многие производители мобильных микропроцессоров и электронных компонентов, включая Qualcomm, Samsung, MediaTek, Micron Technology и SK Hynix, подали в торговую палату США заявки на получение лицензии для торговли с Huawei. Но пока не было данных, что кому-либо еще кроме Qualcomm удалось получить лицензию.