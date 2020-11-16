Qualcomm подтвердила получение лицензии США на продажу чипов 4G компании Huawei, находящейся под санкциями
Американская компания Qualcomm, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком однокристальных систем для смартфонов, подтвердила изданию Reuters, что ей удалось получить необходимую лицензию от США для возобновления продаж чипов 4G компании Huawei. «Индульгенция» освобождает Qualcomm от давнего запрета на ведение бизнеса с китайским телекоммуникационным гигантом, введенный администрацией Дональда Трампа.
В Qualcomm не уточнили, на какие именно продукты охватывает выданная ей лицензия на торговлю с Huawei, ограничившись лишь тем, что она связана с мобильным устройствами. В то же время Reuters уточняет, что лицензия не распространяется на чипы 5G, которыми оснащаются новые модели смартфонов.
В мае 2019 года США из соображений национальной безопасности запретили американским компаниям вести бизнес с китайскими. Одновременно Huawei запретили покупать у американских компаний оборудование и технологии — по этой причине на новых смартфонах компании официально не поддерживаются приложения и сервисы Google.
В августе после очередной волны ужесточения американских санкций требование специальной лицензии для сотрудничества с Huawei распространилось на все зарубежные компании, использующие американское программное обеспечение или оборудование. Это существенно усложнило и без того непростое положение Huawei, сильнее всего новый удар ощутил полупроводниковый бизнес и мобильное подразделение. На августовской презентации генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю выражал опасения, что актуальное поколение SoC Kirin 9000 (на ее базе построены новейшие модели серии Mate 40) в итоге может оказаться последним, так как санкции не позволяют Huawei заказывать производство новых чипов у TSMC. В то же время по итогам третьего квартала продажи смартфонов Huawei рухнули на целых 22%, и Huawei якобы заключила сделку о продаже Honor за $15 млрд.
В начале месяца сообщалось, что многие производители мобильных микропроцессоров и электронных компонентов, включая Qualcomm, Samsung, MediaTek, Micron Technology и SK Hynix, подали в торговую палату США заявки на получение лицензии для торговли с Huawei. Но пока не было данных, что кому-либо еще кроме Qualcomm удалось получить лицензию.