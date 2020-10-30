Samsung — снова лидер, Huawei показала наибольший спад, а Xiaomi сместила Apple с третьего места: IDC оценили рынок смартфонов





Буквально вчера мы узнали, что смартфоны помогли Samsung завершить минувший квартал с рекордными результатами. В нашей новости по этому поводу был задан вопрос — как сильно упали продажи Huawei, которая продолжает испытывать трудности из-за санкций США. Ответ не заставил себя долго ждать — аналитики IDC опубликовали свежий отчет, позволяющий узнать о расстановке сил на рынке смартфонов по итогам третьего квартала 2020 года.

Как и предсказывалось, в минувшем квартале Samsung вернула себе звание лидера рынка смартфонов. За трехмесячный период с июля по сентябрь южнокорейский гигант отгрузил в общей сложности 80,4 миллиона смартфонов, заняв 22,7% рынка. Компания Huawei, которая во втором квартале 2020 году вырвалась на первое место (в основном за счет завидных продаж в Китае), теперь вторая — продажи обрушились на целых 22% (до 51,9 млн смартфонов), в результате чего ее доля сократилась с 18,6% до 14,7%. В первой пятерке крупнейших производителей именно Huawei показала наибольший спад.

Еще одно крупное изменение в первой пятерке — Xiaomi заняла третье место, сместив на четвертое Apple. Китайский производитель за квартал поставил на рынок 46,5 млн смартфонов, что соответствует росту на 42% (самый высокий показатель в топ-5) и 13,1% рынка. В то же время Apple сократила поставки с 46,6 до 41,6 млн штук, в результате чего ее доля сократилась с 13,0% до 11,8%. Но, учитывая доносящиеся отовсюду сообщения о рекордных продажах iPhone 12, можно с большой уверенностью предполагать, что уже к концу года Apple вернет утраченные позиции, чего не скажешь о Huawei.

Замыкает пятерку лидеров vivo с результатом 31,5 миллиона смартфона и 8,9% рынка. Все остальные производители вместе взятые поставили на рынок 101,7 млн смартфонов (28,8%). Объем рынка смартфонов по итогам третьего квартала 2020 года — 353,6 млн штук. Это на 1,3% меньше, чем год назад.

Источник: IDC