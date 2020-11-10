Reuters: Huawei продает бренд Honor консорциуму во главе с Digital China за $15 млрд

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Huawei согласилась продать свой «молодежный» бренд Honor консорциуму во главе с дистрибьютором мобильных телефонов Digital China и правительством родного города компании Шэньчжэнь. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

В середине октября появилась информация, что Huawei ищет покупателя на бренд Honor. На этот шаг китайского производителя вынудили пойти санкции со стороны США. В изначальном докладе Reuters говорилось, что Huawei рассчитывает выручить от продажи Honor около 3,7 миллиарда долларов, а среди потенциальных покупателей назывались Xiaomi, TCL и Digital China Group.

В свежем докладе Reuters пишет, что сделка с Digital China и правительством города Шэньчжэнь подразумевает продажу почти всех активов, включая сам бренд Honor, а также связанные с ним структуры, включая отдел исследований и разработок. Сумма сделки в четыре раза превышает изначально называвшуюся и составляет внушительные 100 миллиардов юаней ($15,2 млрд).

После завершения сделки Digital China Group (главный дистрибьютор Honor), станет одним из двух крупнейших держателей акций Honor Terminal Co Ltd. Ее доля составит без малого 15%. Digital China погасит большую часть суммы за счет банковских кредитов. Также сообщается об участии в сделке еще как минимум трех инвестиционных фирм, поддерживаемых правительством финансового и технологического центра Шэньчжэня. Каждая из них получит от 10% до 15% акций.

Сообщается, что Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды, более 7000 человек из штата и выйти на биржу в течение трех лет.

Источники Reuters сообщают, что Huawei объявит о сделке до конца недели.

За трехмесячный период с июля по сентябрь модели Honor составили 26% в общем объеме продаж смартфонов Huawei (51,7 млн штук).