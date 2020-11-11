Qualcomm получила лицензию США на поставку комплектующих Huawei — серия P50 будет построена на Snapdragon 875?





Китайские источники сообщают, что компания Qualcomm получила соответствующую лицензию от США, позволяющую ей продолжить вести бизнес с Huawei. Если данные в итоге подтвердятся, то это станет настоящим спасательным кругом для мобильного бизнеса Huawei — китайский гигант сможет заказывать процессоры Snapdragon для своих мобильных устройств.

После очередной волны ужесточения американских санкций требование специальной лицензии для сотрудничества с Huawei распространилось на все зарубежные компании, использующие американское программное обеспечение или оборудование. Это существенно усложнило и без того непростое положение Huawei, сильнее всего новый удар ощутил полупроводниковый бизнес и мобильное подразделение. На августовской презентации генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю выражал опасения, что актуальное поколение SoC Kirin 9000 (на ее базе построены новейшие модели серии Mate 40) в итоге может оказаться последним, так как санкции не позволяют Huawei заказывать производство новых чипов у TSMC.

После этого Huawei снова начала менять стратегию — ранее мы слышали, что китайский гигант хочет построить свой завод для выпуска чипов без американских технологий, а также продает свой «молодежный» бренд Honor консорциуму во главе с дистрибьютором мобильных телефонов Digital China и правительством родного города компании Шэньчжэнь, чтобы обойти санкции США. Если верить последним сообщениям, Huawei уже заключила сделку о продаже Honor за $15 млрд.

В начале месяца сообщалось, что многие производители мобильных микропроцессоров и электронных компонентов (в том числе Qualcomm, Samsung, MediaTek, Micron Technology и SK Hynix) подали в торговую палату США заявки на получение лицензии для торговли с Huawei. Но пока не сообщалось, что кому-либо еще кроме Qualcomm удалось получить лицензию.

Сразу после появления новостей о выдаче лицензии поползли вполне логические предположения, что следующая серия флагманских смартфонов P50 будет построена на базе грядущей SoC Snapdragon 875, чей анонс ожидается в декабре.

Также проскакивали сообщения, что китайский гигант успел закупить у MediaTek большую партию чипов нового семейства Dimensity до того, как США отрезали ему возможность производить Kirin на заводах тайваньской TSMC. Вероятно, именно процессоры MediaTek будут использоваться в большинстве новых моделей смартфонов Huawei модельного ряда 2021 года.