Qualcomm тестирует новую бюджетную SoC QM215 (Snapdragon 215) для смартфонов с Android Go

Компания Qualcomm, которая только недавно представила среднеуровневую однокристальную систему Snapdragon 712, являющуюся слегка разогнанной версией прошлогодней модели Snapdragon 710, готовится пополнить свой ассортимент новой мобильной платформой. Грядущая новинка носит кодовое обозначение Qualcomm QM215 и ориентирована на смартфоны начального уровня, в том числе на модели с Android Go.

Вполне вероятно, что в итоге SoC Qualcomm QM215 дебютирует под названием Snapdragon 215 в рамках бюджетной 200-й серии чипов Snapdragon. Учитывая позиционирование, очевидно, что на завидную производительность тут рассчитывать не стоит. Сообщается, что конфигурация Snapdragon 215 будет сходная с Snapdragon 410 и Snapdragon 425. Обе эти модели являются далеко не самыми свежими SoC Qualcomm: первая из 2013 года, а вторая — из 2016 года. Говоря конкретнее, в состав Snapdragon 215 должен войти четырехъядерный CPU с частотой 1,3 ГГц (вероятнее всего, Cortex-A53) и GPU с частотой 650 МГц. Увы, пока нет данных о техпроцессе — будет ли это старый 28 нм, или же производитель задействует для выпуска нового решения более тонкие технологические нормы.

Источник пишет, что мобильная платформа уже тестируется производителем в составе референсных образцов 1/2 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ флэш-памяти и экраном разрешением 1440х720 пикселей. То есть, ее анонс должен состояться в ближайшее время. Также упоминается факт разработки Huawei модели смартфона на этой SoC, оснащенного сканером отпечатков пальцев.

Источник: Gizchina