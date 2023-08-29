Новости Софт 29.08.2023 в 14:54

Quora запустила десктопную программу для Poe – универсального «браузера» для чат-ботов с ИИ

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Quora добавила ряд обновлений на платформу Poe – запустила программу для Mac, возможность вести несколько одновременных разговоров с одним ботом, доступ к модели Meta Llama 2 и т.д.

Poe позволяет использовать несколько чат-ботов с искусственным интеллектом в одном месте и планирует стать чем-то вроде веб-браузера.

«Думаю, что эта массивная экосистема станет чем-то вроде Интернета сегодня. Могу представить мир, в котором большинство компаний имеют свой собственный чат-бот для общественности», – говорит Адам Д’Анджело, генеральный директор материнской компании Poe Quora.

Стоимость подписки на платформе обойдется в $19,99 в месяц или в $200 в год.

Программа для Mac работает подобно веб- и мобильным версиям, которые позволяют общаться с такими чат-ботами, как ChatGPT-4 от OpenAI и Claude от Anthropic. Дополнительно Quora запускает три новых чат-бота, которые предлагают доступ к большой языковой модели Meta LLama 2.

Quora запустила десктопную программу для Poe – универсального «браузера» для чат-ботов с ИИ
Программа для Mac

Теперь в Poe можно вести сразу несколько разговоров с одним чат-ботом, искать ботов на странице исследования и использовать платформу на японском языке (кроме уже доступного английского).

Quora запустила десктопную программу для Poe – универсального «браузера» для чат-ботов с ИИ
Программа для мобильных устройств

Платформа Quora также уже используется для создания ботов с собственным API, и теперь разработчики смогут регулировать «температуру» подсказок.

«Высшие значения температуры создают более разнообразные, но менее предполагаемые ответы, а более низкие значения создают более последовательные ответы», – отмечает компания.

Также компания анонсировала корпоративную подписку для компаний, однако без подробностей – записаться в список ожидания можно через форму Google.

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