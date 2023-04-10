Poe — приложение для «общения» с ChatGPT и другими чат-ботами, где можно переключать диалоги, как в мессенджере, и делиться ответами в ленте

Несмотря на большой прорыв ChatGPT во взаимодействии с генеративным искусственным интеллектом, интерфейс для общения с чат-ботом пока далек от идеального – дизайн довольно скромный, время ожидания ответа иногда слишком долгое, лимит сообщений, ну и отсутствие мобильного приложения.

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Генеральный директор социального сервиса для вопросов-ответов Quora Адам Д’Анджело видит в этом определенную возможность для развития. Еще прошлым летом, до того, как ИИ-генераторы текста дошли до широких масс, его компания начала работу над приложением под названием Poe, которое может сделать общение с чат-ботами более удобным, собрав их всех в одном месте.

Сейчас мы знаем о Bard, Bing, ChatGPT и других ИИ-сервисах, однако, по мнению Д’Анджело, уже совсем скоро появятся тысячи или даже миллионы ботов для самых разных целей. Амбиции своего творения он сравнивает с веб-браузером – вместо того, чтобы делать отдельное приложение для каждой из технологий, пользователи их смогут найти через Poe.

Quora раньше тестировала чат-боты, и ответы показались разработчикам не слишком правильными.

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«Часто они могут генерировать неплохие ответы – но обычно они далеки от ответов людей. Тогда мы спросили себя: когда эти ответы могут быть наиболее полезны? А тогда, когда они очень, очень быстрые», — говорит Д’Анджело,

Если скачать приложение Poe на iOS (вероятно, вскоре появится версия для Android) или зайти на poe.com – то можно увидеть нечто похожее на приложение для обмена сообщениями. Справа: пустое окно чата с несколькими предложениями вверху – «Попробуйте спросить меня о кулинарии/развлечениях» и т.п. – и поле для ответа внизу. Слева: шесть разных ботов, с которыми можно взаимодействовать в приложении.

В настоящее время доступ предлагают к ChatGPT и GPT-4; Claude Plus и Claude Instant (два разных бота от Anthropic); Sage (бот, обученный на GPT-2); и Dragonfly. Можно общаться с любым ботом, просто переключая окно диалога – как в мессенджере с друзьями. Впрочем, бесплатный доступ не бесконечен – предусмотрено 1 сообщение для GPT-4 и 3 сообщения для Claude в день. Ограничение можно убрать, оформив подписку на Poe Pro за $19,99 в месяц.

В инструкциях Poe рекомендуют использовать Claude Instant для написания творческого текста, а Claude Plus для более сложных задач. Sage и ChatGPT лучше владеют языками, отличными от английского, а Dragonfly «дает более короткие ответы». Но на самом деле, говорит Д’Анджело, GPT-4 почти лучший во всем.

Мобильное приложение Poe также имеет функцию Feed, с помощью которой можно делиться подсказкой и ответом одного из ботов в общей ленте.

Источник: The Verge