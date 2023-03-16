Работодатели начали искать кандидатов со знанием ChatGPT и предлагают им зарплаты до 120 тыс. грн

Сервис поиска работы Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знания ChatGPT, и поделился интересной информацией относительно сфер, где востребованы навыки работы с искусственным интеллектом. Также сообщается, какой уровень заработной платы предлагают специалистам с умением использовать ИИ в работе.
Отмечается, что работодатели уже начали искать кандидатов, умеющих работать с ChatGPT, хотя чат-бот только недавно начал работать в Украине. На Work.ua уже размещено 16 вакансий, в требованиях к которым указано владение ChatGPT.
Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:
- «Маркетинг, реклама, PR».
- «ІТ, компьютеры, интернет».
- «СМИ, издательство, полиграфия».
- «Продажи, закупки».
- «Управление персоналом, HR».
Должности, по которым ищут специалистов со знанием ChatGPT, зарплаты и условия:
- Project manager, 80 000-120 000 грн — знание ChatGPT будет преимуществом.
- Директор по маркетингу, 40 000-80 000 грн – должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.
- SEO Specialist, 35 000 грн – плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.
- Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT как профессиональный инструмент для работы.
- Community Manager, SMM, 28 000 грн – написание контента с помощью ChatGPT.
- Copywriter, 25 000-30 000 грн — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.
- Контент-менеджер, 26 000-28 000 грн — SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT.
- Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.
- Python Developer – ищут Strong Middle Python разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.
Итак, искусственный интеллект пока работу не забирает и без людей не работает, однако уже становится рабочим инструментом, помогающим зарабатывать.