Рада прийняла закон про перехід на електронні трудові книжки. Він займе п’ять років





Поступовий перехід на електронні трудові книжки відбудеться протягом п’яти років, і протягом цього часу можна буде використовувати й паперову, й електронну трудову.

5 лютого Верховна Рада прийняла закон № 3623 про електронні трудові книжки, який передбачає поступовий перехід від паперових трудових до електронних протягом п’яти років.

Законом запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Наповнення відомостей відбуватиметься як роботодавцем, так і безпосередньо застрахованою особою. Дані до реєстру будуть вноситись через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису.

Електронна трудова книжка забезпечить можливість уповноваженим органам призначати людині пенсію автоматично (без звернення) та збирання документів за всю її трудову діяльність. Тобто оформити пенсію можна буде онлайн через особистий електронний кабінет на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України або сайті електронного уряду «Дія».

Після набуття права на соціальну виплату / пенсію держава проінформує громадянина про можливість її отримання та розрахунковий її розмір. Водночас зберігатися право вибору для покращення запропонованого розрахункового розміру, а саме:

або людина надає відомості про отримувану заробітну плату за період до 2000 року (до запровадження персоніфікованого обліку),

або відтермінує свій вихід на пенсію для одержання підвищення до пенсії на 0,5–0,75 % за кожний повний місяць роботи після досягнення пенсійного віку, або використовує право на призначення пенсії.

Ще одна перевага переходу на електронну трудову, окрім автоматичного нарахування пенсії, трудовий стаж українців буде показуватися в Дії у кабінеті громадянина, і за необхідності його можна буде легко підтвердити.