Слух: Radeon RX 6800 майнит в 1,5 раза быстрее, чем GeForce RTX 3090 (и при этом стоит в 2,6 раза дешевле)





Если верить сообщению, изначально опубликованному в популярном китайском мессенджере QQ и перепечатанном на китайском форуме ChipHell, младшая модель Radeon RX 6800 семейства Navi 2X в полтора раза превосходит флагмана GeForce RTX 3090 поколения Ampere в добыче криптовалют.

К сожалению, автор публикации не уточняет, в добыче какой именно криптовалюты Radeon RX 6800 показывает себя лучше GeForce RTX 3090. Но если оттолкнуться от данных Nicehash, указывающих на прибыльность флагмана Ampere в районе $3,37 в день, то получится, что с младшей 3D-картой Navi 2X можно ежедневно добыть криптовалюты на эквивалент около $5.

И если высокая цена и энергопотребление делают GeForce RTX 3090 неэффективной для майнинга, то в случае с Radeon RX 6800 все в точности наоборот. Рекомендованная цена Radeon RX 6800 для рынка США — $579 против $1499 у RTX 3090.

Насколько можно верить этой информации, пока неясно, но здесь невольно вспоминается, как в свое время майнеры раскупили все недорогие Radeon RX 5700 (XT). И это модель, к слову, по сей день остается самой ходовой среди майнеров, так что потенциально Radeon RX 6800 может стать новой самой популярной майнерской «киркой» на планете. И с учетом недавних сообщений, что видеокарты Radeon RX 6000-й серии тоже будут в жестком дефиците, как и GeForce RTX 3000-й серии, сообщения о высоком майнерском потенциале Radeon RX 6800 оптимизма не добавляют.

Radeon RX 6800 поступит в продажу одновременно со своей старшей сестрой Radeon RX 6800 XT — 18 ноября.