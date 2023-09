Ракета Atlas V после 10-месячного перерыва вывела на орбиту антироссийские спутники для разведки США... с помощью российских двигателей

Ракета Atlas V от United Launch Alliance вернулась к работе впервые за 10 месяцев и помогла развернуть спутники на геосинхронной орбите для Национального разведывательного управления (NRO) и Космических сил США.

10 месяцев — это самый длительный период простоя за 20 лет существования Atlas V, передает ArsTechnica. Сейчас компания ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) сворачивает программу Atlas V в пользу новой ракеты Vulcan. Atlas V осталось 18 запусков, все они уже зарезервированы клиентами, в основном это спутники для широкополосного интернета Amazon Kuiper, но должен быть и запуск пилотируемой миссии Boeing Starliner, которую постоянно откладывали, и до марта 2024 года ее ждать не стоит.

