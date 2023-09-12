Новости Наука и космос 12.09.2023 в 15:47

Ракета Atlas V после 10-месячного перерыва вывела на орбиту антироссийские спутники для разведки США… с помощью российских двигателей

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Юрій Орос

Автор новин

Ракета Atlas V от United Launch Alliance вернулась к работе впервые за 10 месяцев и помогла развернуть спутники на геосинхронной орбите для Национального разведывательного управления (NRO) и Космических сил США.

10 месяцев — это самый длительный период простоя за 20 лет существования Atlas V, передает ArsTechnica. Сейчас компания ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) сворачивает программу Atlas V в пользу новой ракеты Vulcan. Atlas V осталось 18 запусков, все они уже зарезервированы клиентами, в основном это спутники для широкополосного интернета Amazon Kuiper, но должен быть и запуск пилотируемой миссии Boeing Starliner, которую постоянно откладывали, и до марта 2024 года ее ждать не стоит.

Основной причиной простоя с ноября прошлого года стали именно задержки клиентов, это касается не только Boeing Starliner. Актуальная миссия для NRO должна была стартовать еще 29 августа, но пришлось прятать ракету в ангар от урагана Идалия.

Что именно запустило Национальное разведывательное управление (NRO)

NRO обычно молчит о своих сверхсекретных космических миссиях, но шпионское агентство решило немного рассказать об этом запуске. Спутники миссии Silent Barker, полетевшие в космос на борту Atlas V, будут отслеживать перемещение других космических аппаратов на геосинхронной орбите, с особым упором на деятельность китайских и российских спутников.

Интересно, что антироссийское оборудование вывели на орбиту с помощью… российских двигателей РД-180. Именно их количество и является ограничивающим фактором для существования Atlas V. Их осталось именно на 18 полетов. Новая ракета Vulcan будет оснащаться двигателями BE-4 на метановом топливе, от космической компании Джеффа Безоса Blue Origin.

Ракета Atlas V после 10-месячного перерыва вывела на орбиту антироссийские спутники для разведки США... с помощью российских двигателей

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копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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