Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник Columbus GPS III. Это первая миссия SpaceX в интересах Космических сил США

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Поздно вечером 30 июня SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой миссией в интересах Космических сил США (United States Space Force). Ракета вывела на орбиту спутник GPS III-03 Columbus. Как обычно, за запуском можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX.

GPS III-03 Columbus — третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения. В конечном итоге орбитальная группировка глобального позиционирования третьего поколения будет состоять из 32 аппаратов Block III. Они постепенно заменят собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) выделяются помехоустойчивостью, повышенной точностью (точность определения местоположения до 1 м вместо 3 м) и являются более маневренными. Созданием новых спутников занимается Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн. расчетный срок эксплуатации — 15 лет.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX — компания Илона Маска выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа. Стоимость контракта на запуск GPS III-03 Columbus — $96,5 млн.

Изначально GPS III-03 Columbus массой 3,8 тонны планировали запустить еще в апреле, но из-за пандемии его несколько раз переносили.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 30 июня в 23:11 по киевскому времени.

Через две с половиной минуты первая ступень (для этой миссии использовалась полностью новая ступень) отделилась и спустя минуту вновь включила двигатели для разворота траектории. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а примерно на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/5zYhTFDUsM — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2020

Вторая ступень продолжила работу и успешно доставила спутник на запланированную орбиту, после чего тот успешно развернул солнечные панели. Как отметил глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере, «теперь ваш GPS станет чуточку лучше».

Your GPS just got slightly better https://t.co/XsblUsiNXU — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2020

Рекорда в этом месяце, увы, не получилось — вместо запланированных четырех запусков SpaceX провела три. Изначально намеченная на 22 июня миссия Starlink 9 v1.0 со вспомогательными спутниками BlackSky Global 5 и 6 по программе райдшеринга была перенесена на 8 июля.

Источник: SpaceX