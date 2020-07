Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник Columbus GPS III. Это первая миссия SpaceX в интересах Космических сил США

Поздно вечером 30 июня SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой миссией в интересах Космических сил США (United States Space Force). Ракета вывела на орбиту спутник GPS III-03 Columbus. Как обычно, за запуском можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX.

GPS III-03 Columbus — третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения. В конечном итоге орбитальная группировка глобального позиционирования третьего поколения будет состоять из 32 аппаратов Block III. Они постепенно заменят собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) выделяются помехоустойчивостью, повышенной точностью (точность определения местоположения до 1 м вместо 3 м) и являются более маневренными. Созданием новых спутников занимается Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн. расчетный срок эксплуатации — 15 лет.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX — компания Илона Маска выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа. Стоимость контракта на запуск GPS III-03 Columbus — $96,5 млн.

Изначально GPS III-03 Columbus массой 3,8 тонны планировали запустить еще в апреле, но из-за пандемии его несколько раз переносили.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 30 июня в 23:11 по киевскому времени.

Через две с половиной минуты первая ступень (для этой миссии использовалась полностью новая ступень) отделилась и спустя минуту вновь включила двигатели для разворота траектории. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а примерно на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/5zYhTFDUsM

— SpaceX (@SpaceX) June 30, 2020